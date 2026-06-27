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Aglomerație pe litoral, în primul weekend canicular din 2026
litoral
România fierbe sub o cupolă de aer fierbinte! Așa se explică de ce litoralul este, în acest weekend, destinația preferată a românilor.
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