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Aglomerație pe litoral, în primul weekend canicular din 2026

litoral

litoral

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 16:16

România fierbe sub o cupolă de aer fierbinte! Așa se explică de ce litoralul este, în acest weekend, destinația preferată a românilor.

Plajele de pe litoral sunt pline de turiști care au fugit de canicula din țară. Își rezervă încă de dimineață șezlongul și umbrela. Cei abia sositi nu riscă să stea mai multe ore.

În stațiuni e forfotă. Gradul de ocupare a început să crească.

„Mamaia, pe primul loc, Eforie și Mamaia Nord. In cateva saptamani, desigur, si sudul litortalului se va umple”, estimează agentul de turism, Corina Martin.

Stațiunea Eforie Nord este a familiștilor.

În ultimele zile, datorită vacanței de vară și a temperaturilor ridicate, cererea a crescut rapid, spune hotelieruil Iulian Tenie:

„Și pentru perioada următoare, din perspectiva zilei de astăzi, gradul de ocupare este de 85-90% , ceea ce inseamnă că in mod cert vom avea o rată de ocupare de 100% pentru finalul lunii iunie.”

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