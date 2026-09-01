Un înlocuitor al zahărului, sub lupa cercetătorilor. Risc uriaș de infarct și AVC - STUDIU

Publicat 1 sept. 2026, 09:19 Sursă Realitatea.Net

Xilitolul, un îndulcitor folosit ca alternativă la zahăr, este asociat cu un risc mai mare de infarct miocardic, accident vascular cerebral și deces, potrivit unui nou studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie (ESC) 2026. Cercetătorii subliniază însă că rezultatele nu demonstrează că xilitolul provoacă direct aceste probleme cardiovasculare.

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