Gărzile medicilor ar putea fi plătite mai bine. Alexandru Rogobete anunță schimbări și pentru rezidenți
Gărzile medicilor ar putea fi plătite mai bine / Profimedia
Alexandru Rogobete propune tarife progresive pentru gărzile medicilor și plata rezidenților, inclusiv a celor din anul I. Ce schimbări sunt pregătite?
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță schimbări în modul de plată a gărzilor efectuate de medici, prin introducerea unui sistem de tarife progresive. Potrivit propunerii, medicii care efectuează mai multe gărzi într-o lună ar urma să primească o remunerație mai mare pentru fiecare gardă suplimentară.
O altă schimbare avută în vedere vizează medicii rezidenți, inclusiv pe cei din anul I, care ar urma să fie plătiți pentru orele de gardă efectuate. Ministrul consideră că noul mecanism ar trebui să reflecte mai bine volumul de muncă și efortul depus de personalul medical.
Tarife progresive pentru gărzile medicilor
Alexandru Rogobete susține că actualul sistem de remunerare a gărzilor trebuie regândit, astfel încât plata să țină cont de numărul de ture efectuate și de solicitarea la care sunt supuși medicii.
Conform mecanismului propus, pentru prima gardă dintr-o lună ar urma să fie stabilit un anumit tarif, în timp ce a doua gardă ar fi plătită mai bine. Remunerația ar crește în continuare pentru medicii care efectuează și o a treia gardă în aceeași lună.
Ministrul Sănătății a explicat că această abordare urmărește atât stimularea personalului medical, cât și o compensare mai echitabilă a muncii suplimentare.
„Este un mecanism de stimulare pe de o parte, dar și de plată corespunzătoare pe măsura muncii și pe măsura epuizării”, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit Radio România Actualități.
Deocamdată, anunțul vizează intenția de modificare a sistemului de plată. Cuantumurile exacte ale tarifelor și condițiile concrete de aplicare nu sunt precizate în materialul publicat.
Medicii rezidenți, inclusiv cei din anul I, ar putea primi bani pentru gărzi
O altă componentă importantă a reformei propuse este introducerea plății gărzilor pentru medicii rezidenți, inclusiv pentru cei aflați în primul an de pregătire.
Alexandru Rogobete a declarat că susține remunerarea acestora pentru activitatea desfășurată în timpul gărzilor, o măsură care ar putea contribui la recunoașterea efortului depus de tinerii medici în spitale.
Introducerea acestui mecanism ar urma să facă parte din schimbările privind organizarea și finanțarea gărzilor medicale. Potrivit declarațiilor ministrului, obiectivul este ca modificările să fie pregătite în primele trei luni ale mandatului său.
Ministerul Sănătății vrea să reorganizeze activitatea din spitale
Reforma gărzilor se înscrie într-un plan mai amplu de reorganizare a activității medicale, care urmărește folosirea mai eficientă a resurselor umane și creșterea accesului pacienților la servicii de specialitate.
Printre direcțiile avute în vedere se numără adaptarea programului ambulatoriilor la nevoile fiecărui spital și organizarea activității blocurilor operatorii în două schimburi, acolo unde condițiile permit acest lucru.
Prin introducerea programului în două ture, o parte dintre medici ar putea lucra dimineața, iar alții după-amiaza. Măsura urmărește creșterea capacității de efectuare a intervențiilor și reducerea timpilor de așteptare pentru pacienți.
Ministrul a amintit și reorganizarea gărzilor în mai multe categorii, precum gărzile de urgență, cele de monitorizare și gărzile la domiciliu.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli pentru plata gărzilor?
Alexandru Rogobete a indicat primele trei luni ale mandatului drept intervalul în care își dorește să realizeze schimbările privind tarifele și plata gărzilor rezidenților.
Aplicarea efectivă va depinde însă de stabilirea mecanismului de remunerare și de adoptarea modificărilor necesare.
Pentru personalul medical, principalele schimbări anunțate sunt diferențierea tarifelor în funcție de numărul gărzilor efectuate și extinderea plății către medicii rezidenți, inclusiv cei din anul I.
Reforma propusă urmărește o remunerare mai apropiată de volumul de muncă depus și o organizare mai eficientă a activității medicale în spitalele din România.
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