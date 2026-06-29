Canicula face ravagii în București și Ilfov. Peste 5.400 de oameni au chemat Ambulanța în doar patru zile

Publicat 29 iun. 2026, 09:19 Sursă Realitatea PLUS

Canicula pune tot mai multă presiune pe Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. În ultimele patru zile, mii de oameni au avut nevoie de ajutor medical, iar zeci de persoane au leșinat în spații publice din cauza temperaturilor extreme, potrivit la Realitatea PLUS.

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