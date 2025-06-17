ROMÂNII NU-L MAI VOR PE BURDUJA. PETIȚIE CU ZECI DE MII DE SEMNĂTURI

Mai multe ONG-uri cer ca ministrul energiei Sebastian Burduja să nu fie membru al viitorului cabinet

Mai multe ONG-uri cer ca ministrul energiei Sebastian Burduja să nu fie membru al viitorului cabinet de la Palatul Victoria. Peste 40 de mii de oameni au semnat o petiție care este adresată președintelui Nicușor Dan în acest sens. Mai multe bannere publicitare rulează în centrul Capitalei, după ce Burduja a declarat război total împotriva celor care l-au sprijinit în trecut.

Comunitatea Declic și mai multe ONG-uri din zona de mediu îi cer lui Nicușor Dan să nu accepte numirea lui Sebastian Burduja în viitorul guvern.

Activiștii îl acuză pe ministrul energiei de faptul că a continuat mai multe proiecte din perioada ceaușistă, a continuat colaborarea dintre statul român și o companie petrolieră din Rusia și nu a respectat legislația de mediu în mai multe proiecte.

ONg-urile îl acuză pe Sebastian Burduja și de faptul că este împotriva energiei verzi propuse de Comisia Europeană și a politicilor pe care România și le-a asumat.

Sebastian Burduja era un mare susținător al ONG-urilor în trecut, până când aceștia s-au ridicat împotriva acestuia și au cerut revocarea lui din funcție.