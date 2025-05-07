PREZIDENȚIALE 2025: ANUNȚATE DE BEC, REZULTATELE PRIMULUI TUR DE SCRUTIN AȘTEAPTĂ VALIDAREA CCR
PREZIDENȚIALE 2025: ANUNȚATE DE BEC, REZULTATELE PRIMULUI TUR DE SCRUTIN AȘTEAPTĂ VALIDAREA CCR
Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale primului tur de scrutin prezidențial
George Simion a obţinut 40,96% dintre voturi, urmat de Nicuşor Dan, cu 20,99 procente.
Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale primului tur de scrutin prezidențial, marți seară, după centralizarea tuturor proceselor verbale din ţară şi străinătate.
George Simion, candidat al Alianței pentru Unirea Românilor, a obţinut 40,96% dintre voturi, urmat de independentul Nicuşor Dan, cu 20,99 procente.
Potrivit Radio România Actualități, BEC va înainta procesul verbal către Curtea Constituţională, de care depinde validarea alegerilor.
O solicitare pentru anularea alegerilor prezidențiale din 4 mai a fost depusă, marți, la Curtea Constituțională a României.
În 2024, CCR a anulat alegerile prezidențiale după ce documente ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării au indicat vicierea procesului electoral.
Vineri va debuta campania electorală pentru al doilea tur de scrutin, programat pe 18 mai.
În afara graniţelor, procesul electoral se va derula tot pe parcursul a trei zile, în aceleaşi condiţii ca la primul tur de scrutin.
Citește și:
- 11:43 - Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:01 - SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul
- 07:58 - Bombă pe scena politică internațională: Spania își retrage ambasadorul din Israel
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News