PREZIDENȚIALE 2025: ANUNȚATE DE BEC, REZULTATELE PRIMULUI TUR DE SCRUTIN AȘTEAPTĂ VALIDAREA CCR

Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale primului tur de scrutin prezidențial

George Simion a obţinut 40,96% dintre voturi, urmat de Nicuşor Dan, cu 20,99 procente.

Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale primului tur de scrutin prezidențial, marți seară, după centralizarea tuturor proceselor verbale din ţară şi străinătate.

George Simion, candidat al Alianței pentru Unirea Românilor, a obţinut 40,96% dintre voturi, urmat de independentul Nicuşor Dan, cu 20,99 procente.

Potrivit Radio România Actualități, BEC va înainta procesul verbal către Curtea Constituţională, de care depinde validarea alegerilor.

O solicitare pentru anularea alegerilor prezidențiale din 4 mai a fost depusă, marți, la Curtea Constituțională a României.

În 2024, CCR a anulat alegerile prezidențiale după ce documente ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării au indicat vicierea procesului electoral.

Vineri va debuta campania electorală pentru al doilea tur de scrutin, programat pe 18 mai.

În afara graniţelor, procesul electoral se va derula tot pe parcursul a trei zile, în aceleaşi condiţii ca la primul tur de scrutin.