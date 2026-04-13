Peter Magyar, anunțul momentului după victoria în alegerile din Ungaria: „Trebuie să schimbăm regimul. Țara a fost preluată de către crima organizată”

Sursă: realitatea.net

În cadrul primei conferințe de presă de când a câștigat alegerile în Ungaria, Magyar a subliniat că noul guvern Tisza va reprezenta „pe toată lumea”, deși a recunoscut că viitorii aleși vor face greșeli, promise însă să fie asumate cu responsabilitate.

Liderul partidului Tisza și viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat luni în cadrul primei conferințe de la câștigarea alegerilor că ungurii au votat duminică nu doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o „schimbare de regim”, acuzând fostul executiv condus de Viktor Orbán că a permis preluarea țării de către „crima organizată” și „criminalii politici” aliați cu elitele media.

Magyar a anunțat că prima prioritate a guvernului său va fi aderarea Ungariei la Parchetul European și restabilirea sistemului de checks and balances, fără a modifica Legea Fundamentală, dar limitând mandatul prim-ministrului la două legislaturi (opt ani).

Peter Magyar: „Vom face tot ceea ce ne stă în putere pentru a începe o nouă eră. Trebuie să schimbăm regimul”

„Vom face tot ceea ce ne stă în putere pentru a începe o nouă eră, pentru că ungurii nu au votat doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim.

Tisza nu și-a ascuns intențiile. Am spus de fiecare dată care sunt problemele și i-am transmis că nu este îndeajuns să avem o simplă majoritate în Parlament: trebuie să schimbăm regimul, pentru că țara a fost preluată și de către crima organizată. Iată, criminalii politici erau împreună cu criminalii economici și cu elitele media. De aceea, trebuie să avem o schimbare de regim.

Aș vrea să spun, dinainte, că guvernul Tisza reprezintă pe toată lumea. Nu vom fi perfecți — suntem oameni, vom greși. Am greșit în trecut și, cu siguranță, vom greși și în viitor. Dar atunci când vom greși, ne vom asuma responsabilitatea. Țara noastră nu va mai fi o țară fără consecințe.

„Ungaria a fost și va rămâne parte a Europei indiferent ce spune guvernul corupt care a plecat”

Ungurii au luat o decizie importantă aseară — de fapt, multe decizii importante. Una dintre cele mai semnificative este că Ungaria a fost și va rămâne parte a Europei, indiferent de ce spune guvernul corupt care a plecat și indiferent de încercările de a scoate Ungaria din Uniunea Europeană.

Ieri, la 23 de ani după aderarea noastră la Uniunea Europeană, ungurii au reafirmat că trebuie să rămânem membri ai Uniunii.

Aș vrea să le mulțumesc celor peste 50.000 de voluntari care, în ultimii doi ani, dimineața și seara, indiferent de anotimp, ne-au ajutat să schimbăm regimul. Niciodată până acum nu a existat un partid care să aibă atâția voluntari. Am făcut un miracol — s-a întâmplat un miracol. În ultimii doi ani am reușit să creăm cel mai puternic partid din Ungaria, un partid care a primit un mandat fără precedent.

Avem numeroase provocări în fața guvernului Tisza și vrem să începem lupta cât mai repede. Vă mulțumim foarte mult pentru felicitări — foarte mulți lideri mondiali ne-au trimis mesaje. Nu m-au felicitat pe mine, ci au felicitat Ungaria. Asta înseamnă că, în asemenea condiții și într-un asemenea mediu politic, primim curaj și putem sta drepți pentru țara noastră — o țară suverană, dreaptă, o Ungarie demnă, care își va avea locul ei în Europa.

Am vorbit cu mulți lideri ai Uniunii Europene, inclusiv cu președinta Comisiei Europene, și am continuat negocierile. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem în guvernul Tisza este să aducem înapoi cele 8 miliarde de euro cu care Uniunea Europeană nu a putut lucra în ultimii patru ani. Nu am avut creștere economică. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate felicitările primite.

„Moscova, Kremlinul și Beijingul respectă decizia poporului maghiar”

Pot confirma că Moscova, Kremlinul și Beijingul au transmis că respectă decizia poporului ungar. Este o abordare pragmatică și o disponibilitate pentru cooperare — așa cum și noi, ungurii, dorim o cooperare pragmatică. Geografia va continua să se schimbe în viitorul apropiat.

Voi cere fiecărei țări, așa cum Ungaria a arătat respect față de toate celelalte națiuni, să procedeze la fel și să respecte toate statele suverane. Ungaria nu va interveni în alegerile sau în politica altor state — fie că este vorba de Balcani, de Franța, Spania sau Slovacia. Cer tuturor țărilor străine să privească spre Ungaria ca spre o țară liberă, independentă și suverană, parte a Uniunii Europene, membră a celor mai mari alianțe și membră NATO.

Aș vrea să reiterez că niciun cuvânt din minciunile propagate de conducerea Uniunii Europene nu este adevărat. Cei care nu trăiesc aici nu știu ce se întâmplă în realitate. A fost o propagandă de tip nord-coreean, lipsită de orice element de adevăr. Viktor Orbán a ajuns să-și pedepsească propriii oameni, să-i înspăimânte pe unguri cu frică și ostilitate, încercând astfel să-i facă să-l voteze. A coborât foarte jos pentru a-și menține puterea.

„În Ungaria nimeni nu vrea război. Ungaria vrea pace. Guvernul Tisza este guvernul păcii”

În privința bunurilor și banilor furați, vreau să transmit un mesaj clar tuturor: în Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria vrea pace. Guvernul Tisza este guvernul păcii, spre deosebire de guvernul lui Orbán, care nu a avut grijă de problemele reale ale cetățenilor: educația, sănătatea, costul vieții. În schimb, el a vorbit despre Rusia, Ucraina, Ayatollah, alegerile americane.

Dacă l-ați fi trezit în mijlocul nopții, ar fi spus că el a câștigat alegerile, nu Donald Trump. A vorbit despre orice altceva, mai puțin despre problemele care i-au afectat pe unguri — și pentru toate acestea, ungurii i-au spus ‘nu’! Milioane de unguri s-au bucurat ieri.

„Istoria nu este scrisă la Washington sau la Bruxelles, ci pe străzile Ungariei”

Istoria nu este scrisă la Washington sau la Bruxelles, ci pe străzile Ungariei, și sunt bucuros că am reușit să dovedim acest lucru.

Avem foarte multe de făcut. În primul rând, vom demara aderarea Ungariei la spațiul de justiție european. Nu vom modifica Legea Fundamentală, dar vom stabili că prim-ministrul Ungariei poate exercita doar două mandate — adică opt ani. Vom readuce la temelia statului democrația și sistemul de checks and balances, pentru că acesta este mandatul pe care l-am primit.

Este o onoare — nu vă puteți imagina o onoare mai mare — ca cel mai important prim-ministru, Lajos Bokros, să ocupe acest scaun și să-i reprezinte pe unguri. Îmi doresc ca, 24 de ore din 24, în fiecare zi a anului, să pot servi națiunea ungară.

Vom readuce politica lângă oameni, pentru că politica trebuie să fie despre oameni. Probabil voi primi multe întrebări: «Care este secretul partidului Tisza?» Ieri, oamenii m-au întrebat: «Cum ați reușit, de la zero, fără finanțare de la stat, doar cu ajutorul a 50.000 de voluntari maghiari, să înfruntați propaganda de stat, care avea toate resursele, și nu doar să intrați în competiție cu ea, ci să obțineți o victorie nemaivăzută?»”, a declarat Peter Magyar.