Kremlinul salută deschiderea lui Peter Magyar pentru un „dialog pragmatic” cu Rusia

Kremlinul a transmis că vede pozitiv semnalele venite din partea noului lider de la Budapesta, Péter Magyar, în ceea ce privește relația cu Rusia. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a subliniat că Moscova este deschisă unor discuții cu viitorul guvern ungar.

Moscova spune că va răspunde în funcție de deciziile noului guvern de la Budapesta

Oficialul rus a transmis că disponibilitatea pentru dialog există, dar că poziția Rusiei va depinde de pașii concreți ai noii conduceri din Ungaria. „Deocamdată, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea lui Peter Magyar de a se angaja într-un dialog pragmatic. În acest caz, există o disponibilitate reciprocă din partea noastră și vom proceda apoi să ne ghidăm după pașii specifici făcuți de noul guvern maghiar”, a afirmat Peskov.

Relațiile Rusia–Ungaria, marcate de cooperare în energie și poziții diferite în UE

Rusia și Ungaria au menținut în ultimii ani o colaborare în mai multe domenii, în special în sectorul energetic, Moscova fiind un furnizor important de petrol și gaze pentru statul ungar. Fostul premier Viktor Orbán s-a remarcat prin poziții mai apropiate de Rusia comparativ cu alți lideri europeni, criticând sancțiunile Uniunii Europene și blocând unele inițiative de sprijin pentru Ucraina.

În campania electorală, Peter Magyar a adoptat un discurs orientat spre Uniunea Europeană și NATO, însă a recunoscut că relația cu Rusia nu poate fi ignorată complet. Acesta a vorbit despre necesitatea menținerii unui dialog și a continuării, cel puțin temporar, a importurilor de energie, în paralel cu planuri de diversificare.

Declarațiile Kremlinului vin în acest context, în care noua conducere a Ungariei încearcă să își definească echilibrul între orientarea occidentală și relațiile economice existente.