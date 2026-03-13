Explozii la mai multe baze aeriene rusești din Krasnodar Krai, în urma unui posibil atac ucrainean în regiunea Mării Negre

Sursă: realitatea.net

Mai multe explozii au zguduit noaptea trecută baze aeriene rusești din sudul Rusiei și din Crimeea ocupată, în urma unui aparent atac ucrainean asupra unor ținte militare, potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram, citate vineri, 13 martie. Între timp, războiul din Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1482.

Canalul Supernova a relatat că baza militară aeriană Hanskaya, aflată lângă orașul Maikop din regiunea Krasnodar, a fost lovită în primele ore ale dimineții.

Imagini apărute pe rețelele de socializare surprind explozii puternice și bile de foc care luminează cerul nopții, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană ar fi fost activate în zonă.

La scurt timp după aceea, alte detonări au fost raportate în apropierea bazei aeriene Belbek și a aerodromului Kacea, situate lângă orașul Sevastopol, în Crimeea ocupată, între orele 5:00 și 5:30.

Canalul Crimean Wind a notat că exploziile ar fi putut viza infrastructura militară locală, însă deocamdată nu se cunosc amploarea pagubelor sau țintele precise.

Afirmațiile nu au putut fi verificate independent, iar armata ucraineană nu a comentat oficial incidentul. Ucraina lovește însă în mod regulat obiective militare rusești, cu scopul de a reduce capacitatea de luptă a Moscovei.

Toate cele trei baze, Hanskaya, Belbek și Kacea, au fost anterior vizate de atacuri, din cauza poziționării lor strategice în apropierea teritoriilor controlate de Ucraina. Baza Hanskaya se află la circa 290 km de granița ucraineană și aproximativ 450 km de zona controlată de Kiev în regiunea Zaporijjea.

În aceeași zi, o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat pentru Kyiv Independent că forțele ucrainene ar fi atacat infrastructura stației petroliere Tihorețk din regiunea Krasnodar, unul dintre cele mai importante noduri logistice de combustibil din sudul Rusiei.