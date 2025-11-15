Live TikTok
Politica· 1 min citire

Drulă atacă Guvernul în goana după voturi pentru Capitală

Drulă atacă Guvernul în goana după voturi pentru Capitală

Drulă atacă Guvernul în goana după voturi pentru Capitală

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 15 nov. 2025, 10:20

Niciun discurs fără numele lui Nicușor Dan

Rezistul Cătălin Drulă, care se visează primar general, atacă Guvernul din care face parte și USR. În goana după voturi, Cătălin Drulă susține că Executivul lui Ilie Bolojan lasă Capitală fără bani și totodată pe bucureșteni fără apă caldă, căldură sau transport modern.

Totodată, rezistul vorbește și despre referendumul pentru eliminarea sectoarelor. De altfel, în discursul său putem obseva cum Drulă îl pomenește obsesiv pe Nicușor Dan, de care se folosește pentru a câștiga un plus de imagine.

„Termoficare, transport, linii de metrou, de tramvai, regenerare urbană pe zone mari, coridoare verzi, parcuri. Toate aceste priorități sunt, în momentul de față, văduvite. Numai din pixul Guvernului pierdem 3 miliarde de lei anual. De fapt, suma e mai mare pentru Primăria Capitalei. Nicușor Dan estima că suma este de 5 miliarde de lei.

Sunt singurul candidat care susține și care a luptat pentru transpunerea acestui referendum. Am depus legea în Parlament. Ceilalți, cu jumătate de gură, se fac că fac, dar, de fapt, vor să păstreze sectoarele ca niște orașe de sine stătătoare, care parazitează nevoia acestui oraș de dezvoltare în priorități mari.”, a declarat Drulă.

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe