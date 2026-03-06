Dosarul modernizării Medicinii Legale din Constanța explodează din nou: sentința Tribunalului a fost anulată, procesul se rejudecă

Un proiect de milioane de lei pentru modernizarea Serviciului de Medicină Legală din Constanța ajunge din nou în instanță. Curtea de Apel Constanța a decis anularea sentinței pronunțate de Tribunalul Constanța și trimiterea dosarului spre rejudecare, după ce a constatat că hotărârea nu a fost motivată corespunzător.

Litigiul vizează contractul semnat în anul 2019 între Consiliul Județean Constanța și firma Actaeon Invest SA pentru consolidarea și modernizarea sediului Serviciului de Medicină Legală. Valoarea contractului era de aproximativ 12 milioane de lei.

Proiectarea a început în iulie 2019, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în decembrie 2019. În perioada următoare au apărut însă mai multe probleme tehnice legate de proiect, în special privind sistemul de ventilație și amplasarea meselor de autopsie, elemente esențiale pentru funcționarea laboratorului.

În anul 2020, Consiliul Județean Constanța a decis rezilierea contractului cu constructorul, susținând că stadiul lucrărilor era de aproximativ 25% și că lucrările avansau prea lent.

Constructorul a contestat însă decizia în instanță și a susținut că blocajul proiectului a fost cauzat de modificările cerute ulterior de beneficiar, care ar fi presupus schimbări majore față de proiectul inițial.

În cadrul procesului a fost realizată și o expertiză tehnică, iar expertul a arătat că proiectul inițial ar fi conținut erori privind sistemul de ventilație, iar modificările solicitate ulterior necesitau o nouă autorizație de construire și recalcularea devizului lucrărilor.

În primă instanță, Tribunalul Constanța a respins acțiunea constructorului, dar a respins și cererea reconvențională a Consiliului Județean privind plata penalităților.

Curtea de Apel Constanța a constatat însă că sentința nu conține o analiză clară a probelor și că instanța de fond a preluat în mare parte fragmente din documentele dosarului și din expertiză, fără a explica raționamentul juridic care a stat la baza soluției.

Dosarul a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul Constanța, unde instanța va trebui să stabilească dacă rezilierea contractului a fost justificată sau dacă blocajul proiectului a fost generat de modificările apărute ulterior în documentația tehnică.