Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „Nu vom susține un guvern din care face parte PSD”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți că USR nu va acorda sprijin unui guvern în care PSD este partener de guvernare, după consultările de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan în care a prezentat condițiile partidului pentru ieșirea din criza politică.
Fritz a subliniat că România are nevoie de mai mult decât un guvern care să obțină minimul de voturi în Parlament, enumerând printre prioritățile USR reducerea privilegiilor și a cheltuielilor statului, scăderea deficitului, debirocratizarea, digitalizarea administrației publice și reformarea instituțiilor de control. Liderul USR a insistat și pe menținerea unui curs european clar asumat.
Fritz: „Credem că țara are nevoie de o direcție clară”
USR s-a declarat disponibil să participe la un guvern minoritar alături de PNL și UDMR, invocând performanțele miniștrilor proprii. De asemenea, Fritz a lăsat deschisă și posibilitatea ca un astfel de executiv să fie susținut din exterior de PSD, în condiții ce urmează a fi negociate.
Referitor la alegerile anticipate, liderul USR a spus că partidul nu se teme de acest scenariu, considerând că ar putea „relegitima procesul democratic în România”, deși recunoaște că o astfel de variantă este puțin probabilă.
„Am avut o discuție cu președintele României despre soluțiile pe care le propunem. USR crede că țara nu are nevoie doar de un guvern care să treacă cumva cu 233 de voturi prin Parlament, ci mai ales are nevoie de o direcție clară, oamenii se așteaptă să tăiem din privilegii, să tăiem cheltuielile statului și deficitul, să debirocratizăm radical ca să crească antreprenoriatul, să digitalizăm și să transparentizăm administrația publică, să facem reforme în toate instituțiile de control, inclusiv de mediu, și bineînțeles să rămânem pe o cale clar asumată europeană.
„USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD”
Toate aceste lucruri credem noi în acest moment nu sunt posibile cu un PSD la guvernare care evident nu mai are încrederea românilor, de aceea i-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD, asta este o poziție care nu este nouă, cu mare consecvență am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară.
„Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR”
În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrii, miniștrilor USR stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR, și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
„Alegerile anticipate ar putea să relegitimeze procesul democratic în România”
Credem că Parlamentul actual este, sau cu greu mai poate fi descris ca un Parlament care oglindește toate preferințele românilor, tocmai de aceea nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil și tocmai de aceea suntem gata să ne asumăm responsabilitatea într-un guvern minoritar USR”, a declarat Dominic Fritz.