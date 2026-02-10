Doliu în lumea politicienilor! Un veteran al politicii din Constanța a murit

Politica· 1 min citire
10 feb. 2026, 14:55
Articol scris de Scris de Realitatea de Constanta
Este zi de doliu printre politicienii constănțeni. Radu Comănici, fost președinte al Filialei Județene Constanța a Partidului România Mare și vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, s-a stins din viață, potrivit realitatea.net.
Politicianul Radu Comănici avea 74 de ani. Acesta era fost președinte al Filialei Județene Constanța a Partidului România Mare și vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța timp de două mandate (2000-2008).
Familia, colegii și prietenii i-au adus un ultim omagiu în mediul online.
„Născut pe 23 noiembrie 1952, Radu Comănici a fost un om care și-a dăruit viața Dobrogei și mișcării naționale. Acum, la despărțire, îl rog pe Bunul Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace. Veșnica lui pomenire!”, au transmis apropiații săi pe Facebook.
