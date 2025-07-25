DAN MOTREANU ESTE NOUL SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL

Dan Motreanu a fost validat, în unanimitate, secretar general al partidului

Liderii Partidului Național Liberal (PNL) s-au reunit, joi seara, într-o ședință a Biroului Politic Național, în cadrul căreia Dan Motreanu a fost validat, în unanimitate, secretar general al partidului. Întrunirea a avut loc la două săptămâni de la Congresul în care Ilie Bolojan a fost ales în funcția de președinte al PNL.

”Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a validat astăzi, în unanimitate, numirea lui Dan Motreanu în funcția de secretar general al partidului, la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan.

Cu o experiență îndelungată în viața politică și în structurile partidului, Dan Motreanu revine într-o poziție-cheie în cadrul PNL”, au transmis liberalii, într-un comunicat de presă.

Tot în cadrul ședinței Biroului Politic Național de joi, au fost stabilite atribuțiile prim-vicepreședinților PNL, după cum urmează:

* Cătălin Predoiu – coordonarea miniștrilor PNL și relațiile internaționale;

* Adrian Veștea – administrația publică locală, legătura cu primarii și cu asociațiile administrației locale;

* Ciprian Ciucu – comunicarea online, coordonarea TNL și CSL, precum și activitatea Institutului de Studii Populare (ISP);

* Nicoleta Pauliuc – coordonarea Organizației de Femei (OFL) și a Seniorilor Liberali (OSNL), precum și politicile de sprijinire a femeii, copilului și familiei în societate, alături de activitatea parlamentară.

