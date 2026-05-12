Anca Alexandrescu: Bolojan n-are altă variantă decât să accepte ce va face Nicușor Dan

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, consideră că ultimele declarații ale președintelui Nicușor Dan reduc drastic șansele lui Ilie Bolojan de a mai fi nominalizat premier. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, jurnalista a spus că impasul politic se va clarifica săptămâna viitoare.

În opinia ei, poziționările publice ale președintelui arată că direcția negocierilor se îndepărtează de varianta Bolojan. În acest context, jurnalista a criticat și ultimele declșarații ale prmeiruluin interimat, care încearcă să se distanțeze nu doar de foști aprtenri de guvernare de la PSD, ci și de proprii colegi de partid care nu-i susțin ideile.

„Referitor la greșelile din trecut ale PNL, și el se afla la vârful PNL când s-au făcut, iar dacă PSD nu-l sprijinea, Ilie Bolojan nu ajungea să fie premier. De ce nu a spus atunci că nu este de acord cu candidaturile pe liste comune și cu alte decizii luate în comun?”

Jurnalista spune că, în acest moment, opțiunile lui Bolojan sunt limitate.

„Eu cred că, în acest moment, Ilie Bolojan nu are decât o singură variantă: să accepte ce va face Nicușor Dan.”

Ea a prezentat și un scenariu politic bazat pe informațiile pe care le are.

„Fac și un prognostic: din informațiile pe care le am, din declarațiile pe care le-am auzit de la Nicușor Dan, eu cred că el va numi un prim‑ministru care va reuși să refacă aceeași coaliție de dinaintea moțiunii de cenzură și nu va avea legătură nici cu Bolojan, nici cu dorința domnului Abrudean de a fi premier. Sunt convinsă că lucrurile se vor lămuri săptămâna viitoare.”

Alexandrescu a ridicat și semne de întrebare privind viitorul politic al lui Bolojan în fruntea PNL.

„Nu știu nici dacă Ilie Bolojan mai are mari șanse să rămână președinte al PNL, este tot un pronostic de‑al meu.”

În final, jurnalista a vorbit despre profilul posibilului viitor premier.

„Eu cred că se va găsi un personaj politic — nu tehnocrat, subliniez acest lucru — care va reuși să refacă această coaliție. De altfel, chiar Nicușor Dan, în declarația sa, a confirmat că există o astfel de șansă.”, a precizat Anca Alexandrescu.