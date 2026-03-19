Un nou protest spontan la Șantierul Naval Mangalia. Angajații, disperați că nu mai sunt plățiți de câteva luni, au întreurupt lucrul

Un nou protest spontan a izbucnit în această dimineață la Șantierul Naval DAMEN Mangalia, unde zeci de angajați au întrerupt lucrul și s‑au strâns în curtea unității, nemulțumiți că nu și‑au primit salariile pentru a treia lună consecutiv. Oamenii spun că situația a devenit insuportabilă, mulți dintre ei având rate, chirii și facturi pe care nu le mai pot acoperi.

Tensiunile vin în ciuda faptului că Guvernul a adoptat, pe 19 februarie, o ordonanță de urgență menită să protejeze salariații companiilor aflate în insolvență sau concordat preventiv. Actul normativ a fost creat special pentru a debloca plata restanțelor financiare pentru miile de angajați de la Damen Mangalia și Liberty Galați, însă banii întârzie în continuare să ajungă la oameni.

Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, averta încă de la începutul lunii martie că protestele sunt abia la început și că salariații sunt pregătiți să reia manifestațiile în zilele următoare dacă situația nu se rezolvă urgent. „Oamenii nu mai au din ce trăi. Este a treia lună fără salarii, iar promisiunile nu mai țin loc de pâine”, a transmis acesta.

Criza de la Mangalia riscă să se amplifice, în condițiile în care angajații cer un calendar clar al plăților și garanții că drepturile lor salariale vor fi respectate. Până atunci, activitatea din șantier rămâne blocată, iar presiunea socială crește de la o zi la alta.