Ministrul Energiei, în exclusivitate la Realitatea Plus: Dacă situația o cere, luăm în calcul inclusiv reducerea accizei la carburanți
Ministrul Energiei, în exclusivitate la Realitatea Plus: Dacă situația o cere, luăm în calcul inclusiv reducerea accizei la carburanți
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus că România are suficiente rezerve și instrumente pentru a menține stabilitatea prețurilor la carburanți și gaze, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Oficialul a subliniat că dacă situația se agravează, s-ar putea apela chiar și la reducerea temporară a accizei la carburanți.
„Ne bazăm foarte mult pe producția internă. La benzină avem producție dublă față de cât consumăm. La motorină, producția noastră acoperă 60% din consum. Încercăm să ne asigurăm că prețurile nu vor fi supuse speculațiilor unor agenți economici care vor să profite de febra războiului din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul Energiei.
Posibilă reducere a accizei la carburanți, dacă prețurile explodează
Întrebat despre posibilitatea ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru, Ivan a subliniat că prioritatea sa este protejarea populației:
„Rolul meu este să mă asigur că România are suficiente produse petroliere și gaze naturale pentru a funcționa. În același timp, sunt român și rolul meu este să protejez populația.”
Ministrul a precizat că România dispune de peste 3,2 milioane de tone de carburant în stoc, ceea ce oferă „o flexibilitate importantă” în cazul unor perturbări externe.
Dacă evoluția piețelor externe va fi una extrem de nefavorabilă, Bogdan Ivan a confirmat că ar putea propune un mecanism de intervenție directă asupra accizelor pentru carburanți.
„O să vin cu o propunere pe care va trebui să o discutăm cu ministrul de Finanțe și cu prim-ministrul României, inclusiv pentru a reglementa modul în care, pe o perioadă limitată, putem vorbi de o modificare a cuantumului accizelor. Dar este o decizie la nivelul întregului Guvern”, a explicat ministrul.
Stocuri solide de gaze și coordonare cu producătorii interni
În ceea ce privește situașia stocurilor și prețurilor pentru gazele naturale, Bogdan Ivan a precizat că România nu este expusă direct riscului unor scumpiri bruște, chiar dacă piața europeană este influențată de contextul global.
„Astăzi producem peste 80% din consumul intern din producție proprie, lucru care ne dă o flexibilitate uriașă comparativ cu vecinii noștri.”
Ministrul a anunțat că a avut discuții tehnice cu Romgaz și OMV Petrom, principalii producători de gaze naturale, pentru a asigura continuitatea aprovizionării și stabilitatea prețurilor.
Prețurile la gaze rămân neschimbate după 31 martie
Deși schema actuală de plafonare urma să expire la 31 martie, Guvernul pregătește o nouă ordonanță care va introduce un mecanism de plafonare pe întreg lanțul – producție, transport, distribuție, furnizare.
„Nu o să crească prețul la gaze pentru consumatorul casnic. Avem un mecanism în fază finală, care va fi adoptat în această săptămână. Toți românii vor primi notificări că prețul rămâne același”, a explicat Ivan, în exclusivitate la Realitatea Plus.
Acesta a subliniat că, deși tehnic plafonarea actuală dispare, noul mecanism va menține același preț final pentru populație:
„Pentru omul de acasă nu înseamnă nimic. Nu va plăti mai mult pe kWh de gaz decât plătește astăzi.”
Citește și:
- 10:06 - Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească
- 09:10 - Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)
- 15:02 - Patru ministere și nouă orașe au adunat aproape 50 de milioane de lei restanțe la ANAF. Lista neagră a datornicilor
- 14:32 - Alertă pentru clienți: Hidroelectrica reduce termenul de plată la facturi
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News