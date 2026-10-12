Deficitul comercial al României a crescut la 22,44 miliarde de euro în primele opt luni din 2026
Deficitul comercial al României
Deficitul comercial al României a crescut cu 1,4%, la 22,44 miliarde de euro în primele opt luni din 2026. Vezi datele INS despre exporturi și importuri.
România a înregistrat un deficit comercial de 22,444 miliarde de euro în primele opt luni ale anului 2026, în creștere cu 1,4% față de aceeași perioadă din 2025. Diferența dintre valoarea bunurilor exportate și cea a importurilor a crescut cu 307,2 milioane de euro, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Evoluția arată că, deși exporturile României au continuat să crească, valoarea importurilor a rămas considerabil mai mare. În intervalul 1 ianuarie – 31 august 2026, importurile au însumat peste 88 de miliarde de euro, în timp ce exporturile au depășit 65 de miliarde de euro.
Exporturile României au crescut cu 4%, iar importurile cu 3,4%
În perioada ianuarie–august 2026, exporturile FOB ale României au totalizat 65,824 miliarde de euro, în creștere cu 4% față de intervalul corespunzător al anului trecut.
În același timp, importurile CIF au ajuns la 88,269 miliarde de euro, după un avans anual de 3,4%.
Chiar dacă ambele componente ale comerțului exterior au înregistrat creșteri, valoarea importurilor a depășit-o în continuare pe cea a exporturilor. Această diferență a determinat menținerea deficitului comercial la un nivel ridicat.
Deficitul balanței comerciale se calculează ca diferență între valoarea exporturilor și cea a importurilor. În statisticile INS, exporturile sunt evaluate FOB, iar importurile CIF, metodologie care include costurile de transport și asigurare până la frontiera țării importatoare.
Deficit comercial de peste 3,1 miliarde de euro în august
Datele pentru ultima lună analizată arată că, în august 2026, România a exportat bunuri în valoare de 7,553 miliarde de euro și a importat produse de 10,691 miliarde de euro.
În aceste condiții, deficitul comercial lunar a ajuns la aproximativ 3,138 miliarde de euro.
Comparativ cu august 2025, exporturile au crescut cu 11,6%, în timp ce importurile au înregistrat un avans mai accentuat, de 13,7%.
Creșterea importurilor într-un ritm mai rapid decât cel al exporturilor contribuie la presiunea asupra balanței comerciale, chiar și atunci când livrările de bunuri românești pe piețele externe sunt în creștere.
Mașinile și echipamentele de transport, principalele categorii de produse comercializate
Structura comerțului exterior al României continuă să fie dominată de mașini și echipamente de transport. Această categorie a reprezentat 45,5% din totalul exporturilor și 36,6% din totalul importurilor în primele opt luni ale anului.
Alte produse manufacturate au avut, de asemenea, o pondere importantă, reprezentând 26,6% din exporturi și 27,1% din importuri.
Datele arată rolul major al industriei prelucrătoare și al sectorului de echipamente în relațiile comerciale ale României cu partenerii externi.
Comerțul cu statele Uniunii Europene reprezintă cea mai mare parte a schimburilor
Piața Uniunii Europene continuă să aibă o pondere dominantă în comerțul exterior al României.
În primele opt luni din 2026, schimburile intracomunitare de bunuri au însumat 47,151 miliarde de euro la expedieri și 64,017 miliarde de euro la introduceri. Aceste valori au reprezentat 71,6% din totalul exporturilor și 72,5% din totalul importurilor.
În relația cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile au totalizat 18,673 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 24,252 miliarde de euro. Schimburile extracomunitare au reprezentat 28,4% din exporturi și 27,5% din importuri.
România continuă să aibă un deficit comercial ridicat
Creșterea cu 1,4% a deficitului comercial în primele opt luni ale anului arată că diferența dintre valoarea bunurilor importate și cea a produselor exportate rămâne semnificativă.
Deși exporturile au crescut cu 4% față de perioada similară din 2025, importurile au continuat să depășească substanțial livrările către piețele externe.
Evoluția viitoare a balanței comerciale va depinde de dinamica exporturilor și importurilor, precum și de cererea internă și externă pentru bunurile produse și comercializate de companiile din România.
Datele-cheie pentru perioada ianuarie–august 2026:
Deficit comercial: 22,444 miliarde de euro, în creștere cu 1,4%.
Exporturi: 65,824 miliarde de euro, în creștere cu 4%.
Importuri: 88,269 miliarde de euro, în creștere cu 3,4%.
Deficit în august: aproximativ 3,138 miliarde de euro.
Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică și preluate de AGERPRES.
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