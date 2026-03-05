Zboruri anulate, joi, de pe aeroportul Henry Coandă, anunță Compania Națională De Aeroporturi București (CNAB). Vezi lista
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat că 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, joi. Iată lista zborurilor anulate!
Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 23 de zboruri, spre/dinspre 6 destinaţii: 13 plecări şi 10 sosiri.
Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Dan Air, HiSky, Fly One, IsrAir, Qatar Airways, Wizz Air.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.
1 AWG700 05.03.2026 07:40:00 D BEN GURION
2 AWG701 05.03.2026 14:10:00 A BEN GURION
COMPANIA DAN AIR
3 DNA541 05.03.2026 05:00:00 D DAMASCUS INTL.
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
4 ELY573 05.03.2026 08:35:00 A BEN GURION
5 ELY574 05.03.2026 11:00:00 D BEN GURION
6 ELY571 05.03.2026 20:35:00 A BEN GURION
7 ELY572 05.03.2026 21:45:00 D BEN GURION
COMPANIA FLY ONE ROMANIA
8 FOE7809 05.03.2026 08:00:00 D BEN GURION
9 FOE7810 05.03.2026 14:50:00 A BEN GURION
COMPANIA HISKY EUROPE
10 HYS237 05.03.2026 20:00:00 D BEN GURION
COMPANIA ISRAIR AIRLINES
11 ISR701 05.03.2026 13:10:00 A BEN GURION
12 ISR702 05.03.2026 23:30:00 D BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
13 QTR219 05.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
14 QTR220 05.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
15 QTR221 05.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
16 QTR222 05.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
17 WMT3268 05.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL
18 WMT3257 05.03.2026 05:45:00 D BEN GURION
19 WMT3263 05.03.2026 12:00:00 D BEN GURION
20 WMT3258 05.03.2026 12:15:00 A BEN GURION
21 WMT3267 05.03.2026 13:15:00 D DUBAI INTL
22 WMT3269 05.03.2026 16:55:00 D BEN GURION
23 WMT3264 05.03.2026 18:30:00 A BEN GURION.
