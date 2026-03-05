Zboruri anulate, joi, de pe aeroportul Henry Coandă, anunță Compania Națională De Aeroporturi București (CNAB). Vezi lista

Articol scris de Scris de Realitatea de Constanta

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat că 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, joi. Iată lista zborurilor anulate!

Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 23 de zboruri, spre/dinspre 6 destinaţii: 13 plecări şi 10 sosiri. Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Dan Air, HiSky, Fly One, IsrAir, Qatar Airways, Wizz Air. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti subliniază că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian. 1 AWG700 05.03.2026 07:40:00 D BEN GURION

2 AWG701 05.03.2026 14:10:00 A BEN GURION COMPANIA DAN AIR 3 DNA541 05.03.2026 05:00:00 D DAMASCUS INTL. COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES 4 ELY573 05.03.2026 08:35:00 A BEN GURION

5 ELY574 05.03.2026 11:00:00 D BEN GURION

6 ELY571 05.03.2026 20:35:00 A BEN GURION

7 ELY572 05.03.2026 21:45:00 D BEN GURION COMPANIA FLY ONE ROMANIA 8 FOE7809 05.03.2026 08:00:00 D BEN GURION

9 FOE7810 05.03.2026 14:50:00 A BEN GURION COMPANIA HISKY EUROPE 10 HYS237 05.03.2026 20:00:00 D BEN GURION COMPANIA ISRAIR AIRLINES 11 ISR701 05.03.2026 13:10:00 A BEN GURION

12 ISR702 05.03.2026 23:30:00 D BEN GURION COMPANIA QATAR AIRWAYS 13 QTR219 05.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

14 QTR220 05.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

15 QTR221 05.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

16 QTR222 05.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT COMPANIA WIZZ AIR MALTA 17 WMT3268 05.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL

18 WMT3257 05.03.2026 05:45:00 D BEN GURION

19 WMT3263 05.03.2026 12:00:00 D BEN GURION

20 WMT3258 05.03.2026 12:15:00 A BEN GURION

21 WMT3267 05.03.2026 13:15:00 D DUBAI INTL

22 WMT3269 05.03.2026 16:55:00 D BEN GURION

23 WMT3264 05.03.2026 18:30:00 A BEN GURION.

