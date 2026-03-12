Trump: Oprirea programului nuclear al Iranului este „mai importantă” decât creșterea prețului petrolului

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că oprirea programului nuclear al Iran reprezintă o prioritate mult mai importantă decât impactul pe care conflictul din Orientul Mijlociu îl are asupra pieței globale a petrolului.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, liderul american a afirmat că eventualele creșteri ale prețului petrolului nu reprezintă principala sa preocupare, chiar dacă tensiunile militare din regiune afectează piețele energetice.

„Statele Unite ale Americii sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, iar atunci când prețurile cresc, economia noastră poate beneficia de acest lucru”, a scris Trump.

Totuși, el a subliniat că obiectivul principal al administrației sale rămâne împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare. Liderul de la Washington a descris Teheranul drept „un imperiu periculos”, avertizând că dezvoltarea unei arme nucleare de către Iran ar putea destabiliza grav întreaga regiune.

„Ca președinte, pentru mine este mult mai important să împiedic Iranul să dobândească arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu, sau chiar să amenințe restul lumii”, a mai scris Trump în mesajul său.

Președintele american a încheiat spunând că administrația sa nu va permite ca acest scenariu să devină realitate, reafirmând poziția fermă a Washingtonului față de programul nuclear iranian.