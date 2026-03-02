Sindicaliștii de la Șantierul naval Mangalia, discuții tensionate azi cu ministrul Economiei

Sursă: realitatea.net

Întâlnire decisivă astăzi la Ministerul Economiei, pe fondul crizei profunde de la Șantierul Naval Mangalia, unde salariile nu au mai fost plătite de peste două luni, iar activitatea este aproape blocată. Reprezentanții Sindicatului Liber Navalistul se întâlnesc la ora 12.00 cu ministrul Economiei, pentru a căuta o soluție de gestionare a crizei de la șantierul aflat în insolvență.

Întâlnirea vine după protestul spontan de vineri, 27 februarie, când angajații au încetat lucrul, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de peste două luni.

Situația este însă și mai gravă, avertizează liderul sindical Laurențiu Gobeajă. „Astăzi muncitorii nici măcar nu au întrerupt lucrul, pentru că, efectiv, nu mai au nimic de muncă!“, scrie Ziarul Amprenta.

Din cele două nave aflate la reparat, una a plecat deja, iar pentru aceasta s-au achitat doar 50% din bani. Activitatea este practic paralizată.

Ce solicită sindicaliștii la întâlnirea cu ministrul Economiei

Liderul sindical Laurențiu Gobeajă spune că discuțiile de astăzi trebuie să aducă răspunsuri clare:

- Când vor fi plătite salariile restante prin Fondul de Garantare?

- Care sunt soluțiile pe termen scurt și lung pentru relansarea activității?

- Când vor începe efectiv lucrările la navele din Programul SAFE, proiect strategic al României?

În prezent, Damen Shipyards Mangalia SA mai are 1.035 angajați, dintre care aproximativ 800 lucrează în producție. Fără contracte noi și fără plăți, riscul unui colaps total al șantierului este ridicat.

Întâlnirea de astăzi este considerată crucială pentru viitorul șantierului naval și pentru siguranța locurilor de muncă ale celor peste o mie de angajați. Rezultatul discuțiilor ar putea determina dacă Mangalia își reia activitatea sau intră într-o criză și mai profundă.