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Sfârșit tragic în Constanța. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Poliție

Poliție

Scris deIonuț Nichita
Publicat5 iul. 2026, 11:33
Actualizat5 iul. 2026, 11:34

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit duminică dimineață, după ce a căzut de pe trotineta electrică pe care o conducea pe o pistă destinată bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete, în zona Midia, județul Constanța.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 06:45. Polițiștii din Năvodari au fost anunțați că o persoană se află în stare de inconștiență pe pista de biciclete amenajată paralel cu DJ 226.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat de 45 de ani, din localitatea Istria.

Primele cercetări arată că acesta se deplasa cu o trotinetă electrică, iar din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit puternic la cap.

Echipajul medical sosit la locul accidentului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața și a declarat decesul bărbatului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

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