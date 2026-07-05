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Actualitate· 1 min citire
Sfârșit tragic în Constanța. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
Poliție
Publicat5 iul. 2026, 11:33
Actualizat5 iul. 2026, 11:34
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit duminică dimineață, după ce a căzut de pe trotineta electrică pe care o conducea pe o pistă destinată bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete, în zona Midia, județul Constanța.
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