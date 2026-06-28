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Nor uriaș de fum, vizibil de pe plaja din Eforie Nord, după incendiul izbucnit în Portul Agigea

fum în Eforie Nord

fum în Eforie Nord

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 10:06

Un nor dens de fum a putut fi observat în această dimineață de pe plaja din Eforie Nord, după incendiul puternic izbucnit în Portul Agigea, în zona Porții 10, județul Constanța.

Imaginea surprinsă de pe litoral arată amploarea degajărilor de fum, vizibile de la câțiva kilometri distanță, în timp ce turiștii aflați pe plajă au urmărit intervenția pompierilor.

Potrivit autorităților, incendiul a izbucnit la un depozit de gunoi și fier vechi. Din cauza fumului dens, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Agigea. ISU Constanța a precizat că incendiul nu prezintă risc de propagare, nu sunt victime și nu a fost necesară evacuarea populației.

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