Nor uriaș de fum, vizibil de pe plaja din Eforie Nord, după incendiul izbucnit în Portul Agigea

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 10:06

Un nor dens de fum a putut fi observat în această dimineață de pe plaja din Eforie Nord, după incendiul puternic izbucnit în Portul Agigea, în zona Porții 10, județul Constanța.

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