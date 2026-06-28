Advertising
Actualitate· 1 min citire
Nor uriaș de fum, vizibil de pe plaja din Eforie Nord, după incendiul izbucnit în Portul Agigea
fum în Eforie Nord
Un nor dens de fum a putut fi observat în această dimineață de pe plaja din Eforie Nord, după incendiul puternic izbucnit în Portul Agigea, în zona Porții 10, județul Constanța.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:58Război în Orientul Mijlociu. SUA și Iran s-au atacat din nou
- 08:53Incendiu puternic în portul Agigea. A fost emis mesaj Ro-Alert
- 07:49Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, anunță că va demisiona și va convoca alegeri anticipate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News