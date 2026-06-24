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Motivarea instanței după arestarea "prințesei cazinourilor": Odeta Nestor, intermediarul unei șpăgi de 100.000 de euro

Odeta Nestor

Odeta Nestor

Scris deStoica Marian
Publicat24 iun. 2026, 07:46
Sursărealitatea.net

Motivarea Tribunalului București în cazul arestării „prințesei cazinourilor” din dosarul primarului Ciprian Ciucu arată că fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor, ar fi intermediat remiterea unei mite de 100.000 de euro către secretarul general al instituției.

Scopul șpăgii a fost ca acesta să nu facă verificările necesare și să nu sesizeze procurorii și Oficiul Național pentru Prevenirea Spălării Banilor în legătură cu un câștig de peste 1 milion din euro la cazino.

Miza din dosarul fostei șefe a Jocurilor de Noroc, Odeta Nestor, apropiată a lui Ciprian Ciucu, era un câștig de tip jackpot de peste 1 milion de euro, se arată în motivarea deciziei de arestare a acesteia. Banii ar fi fost dați către secretarul general al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc ca instituția să nu facă verificările necesare și să nu sesizeze procurorii. Totuși, ceea ce nu știa Odeta Nestor în momentul în care a intermediat șpaga era faptul că secretarul general anunțase deja DNA și era colaborator al procurorilor.

În plus, Odeta Nestor este acuzată că ar fi dat 500 de euro și către Directorul Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc pentru urgentarea verificărilor unor documente.

Pe lângă cele două șpăgi, Odeta Nestor mai este este acuzată și de instigare la folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori la permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Totul după ce secretarul general al Oficiului Național al Jocurilor de Noroc ar fi permis accesul Odetei Nestor la înscrisuri comunicate instituției de către o bancă, în legătură cu câștigul de 1 milion de euro de la cazino.

În urma flagrantului din 16 iunie, Odeta Nestor a fost arestată pentru mai multe infracțiuni, printre care complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată. 

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