Daniel Learciu, arestat preventiv în dosarul procurorilor de la Constanţa. Este acuzat de cumpărare de influenţă

Daniel Dumitru Learciu, director executiv al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) Constanţa, a fost arestat preventiv, sâmbătă, pentru cumpărare de influenţă în formă continuată, anchetatorii arătând că acesta ar fi remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro şi bunuri unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.
‘(…) admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpatul Learciu Dumitru Daniel. (…) Dispune arestarea preventivă a inculpatului Learciu Dumitru Daniel (…), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cumpărare de influenţă, în formă continuată (4 acte materiale), (…) pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 27 iunie 2026 până la data de 26 iulie 2026, inclusiv. (…) Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă a inculpatului Learciu Dumitru Daniel’, este decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Aceasta nu este definitivă.
Potrivit unui comunicat emis, sâmbătă, de Parchetul General, un bărbat suspectat că ar fi remis 110.000 de euro unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a fost reţinut, vineri, pentru 24 de ore.
‘În perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie şi 27 aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, inculpatul a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro şi bunuri unui procuror, care, în prealabil, s-a prevalat de influenţa reală şi autoritatea conferite de funcţia deţinută şi a lăsat impresia că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul unor instituţii sau autorităţi publice ori asupra altor persoane cu atribuţii decizionale, în scopul de a-l determina pe magistratul procuror să-şi exercite influenţa, direct sau în mod mediat, asupra acestora’, precizează PÎCCJ.
Social-democratul Daniel Dumitru Learciu, director al AFIR Constanţa, s-a autosuspendat din partid şi a demisionat din funcţia de consilier judeţean, în urma percheziţiilor făcute de procurori într-un dosar de corupţie, a informat, la data de 18 mai, organizaţia judeţeană PSD Constanţa.
Surse judiciare precizau, la acel moment, că Learciu a fost chemat pentru audieri la Parchetul General în calitate de suspect, după percheziţiile efectuate la Constanţa de procurori şi în urma cărora au fost arestaţi preventiv procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa.
Gigi Ştefan este inculpat pentru trafic de influenţă în formă continuată (multiple acte materiale), iar Teodor Niţă este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.
Concret, Gigi Ştefan este acuzat că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse pentru a le ‘rezolva’ unor cunoscuţi dosare penale.
‘Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situaţie de fapt: la data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul unei unităţi de parchet subordonate, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal’, a transmis anterior Parchetul General.
De asemenea, el este acuzat că, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, ar fi primit suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.
Cu privire la Teodor Niţă, Parchetul General susţine că, la data de 15 ianuarie, în prezenţa a două persoane, ar fi exercitat demersuri de influenţare a unui ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată procurorului.
‘În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri’, a explicat Parchetul General.
În timpul anchetei, s-au găsit 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ştefan şi 30.000 de euro în maşina acestuia.