Daniel Learciu, arestat preventiv în dosarul procurorilor de la Constanţa. Este acuzat de cumpărare de influenţă

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 16:12

Daniel Dumitru Learciu, director executiv al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) Constanţa, a fost arestat preventiv, sâmbătă, pentru cumpărare de influenţă în formă continuată, anchetatorii arătând că acesta ar fi remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro şi bunuri unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

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