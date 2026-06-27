Când va decide Germania dacă introduce sau nu serviciul militar obligatoriu

Publicat 27 iun. 2026, 10:11 Sursă Realitatea.net

Germania se confruntă cu dificultăți în recrutarea de soldați și ar putea decide, cel târziu în iulie 2027, dacă revine sau nu la serviciul militar obligatoriu. Declarația a fost făcută pentru AFP de Thomas Röwekamp, președintele Comisiei de apărare din Bundestag.

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