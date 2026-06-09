Anchetă internă la Poliția Locală Constanța după intervenția violentă asupra unui șofer de TIR: val de critici în mediul online

Sursă: realitatea.net

Autoritățile au deschis o anchetă internă la Poliția Locală Constanța, după ce intervenția agenților asupra șoferului de TIR implicat în accidentul grav din zona Tomis Nord a stârnit un val de critici în spațiul public. Imaginile apărute online, în care agenții folosesc forța și un spray iritant asupra conducătorului auto, au generat reacții puternice din partea cetățenilor și au determinat declanșarea unei cercetări administrative.

Directorul Direcției Generale Poliția Locală (DDGPL) Constanța, Ionuț Dumitru, a confirmat că instituția a declanșat o anchetă internă în urma intervenției din 8 iunie, când un șofer de TIR implicat într-un accident rutier grav în zona Cireșica–Tomis Nord a fost imobilizat de polițiști locali.

Potrivit reprezentanților instituției, TIR-ul ar fi provocat anterior coliziuni și ar fi continuat deplasarea prin oraș fără oprire, traversând mai multe artere importante, înainte de a se opri în cele din urmă după ce a lovit un copac și alte elemente de infrastructură.

Poliția Locală susține că agenții ar fi încercat, inițial, să stabilească un dialogul cu șoferul TIR-ului, solicitându-i să oprească motorul și să coboare din cabină, însă acesta nu ar fi dat curs solicitărilor și ar fi încercat să își continue deplasarea. În acest context, polițiștii au afirmat că au utilizat mijloacele din dotare, inclusiv spray iritant-lacrimogen și forța fizică, pentru a preveni o posibilă escaladare a situației.

" Având în vedere toate aceste aspecte, polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducatorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată, să oprească motorul, deoarece acesta încerca să bage în viteză și să își continue deplasarea și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

Având în vedere că la numeroasele solicitări ale polițiștilor locali, acesta nu a dat curs, încercând sa își continue deplasarea și ținând cont de aspectele cetățeanului respectiv, pentru a preveni o tragedie, aceștia au folosit mijloacele din dotare, respectiv tomfa si spray iritant lacrimogen, cât și forța pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto", a declarat Ionuț Dumitru, directorul Poliției Locale Constanța pentru Focus Press.

La scurt timp, la fața locului au intervenit și echipaje ale Poliției Municipiului Constanța, care au contribuit la imobilizarea șoferului și la oprirea vehiculului.

Val de critici în oline după intervenția Poliției

În paralel, imaginile surprinse în timpul intervenției au fost intens distribuite în mediul online, stârnind critici și controverse privind modul de acțiune al agenților. Numeroși utilizatori au contestat proporționalitatea intervenției, ceea ce a determinat deschiderea cercetării administrative la nivelul Poliției Locale Constanța.

Șoferul, externat din spital și audiat

În ceea ce privește starea șoferului, acesta ar fi fost evaluat medical la spital, unde s-a constatat o glicemie extrem de scăzută, existând suspiciunea unei posibile comă hipoglicemice. Acesta a fost ulterior externat. Ulterior, bărbatul a mers la sediul Poliției Rutiere din Constanța, acolo unde a și fost audiat.

Reacția Poliției locale și declanșarea anchetei

Reprezentanții Poliției Locale au precizat că, în urma analizării imaginilor de pe camerele de supraveghere și a tuturor circumstanțelor, ansamblul de vehicule ar fi parcurs mai multe străzi din Constanța fără autorizație, producând distrugeri și reprezentând un potențial pericol major pentru siguranța publică.

Ancheta internă urmează să stabilească dacă intervenția agenților a respectat procedurile legale, urmând ca la final să fie dispuse eventuale măsuri disciplinare sau administrative.