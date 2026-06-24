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Actualitate· 1 min citire
ANAF trimite notificări în toată țara! Românii cu venituri din străinătate, obligați să depună Declarația Unică
ANAF
ANAF a început transmiterea de notificări către contribuabilii români care au obținut venituri din străinătate, în contextul obligațiilor de declarare fiscală aferente acestora. Persoanele vizate au posibilitatea de a-și clarifica situația înainte de stabilirea eventualelor sume de plată.
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