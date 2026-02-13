Alarmă pe șosele: Zeci de mii de mașini cu defecțiuni grave, descoperite la controalele RAR în 2025

Zeci de mii de mașini cu defecțiuni grave, descoperite la controalele RAR în 2025

Mai mult de o treime dintre autovehiculele verificate anul trecut de inspectorii Registrul Auto Român prezentau defecțiuni tehnice serioase, care puneau în pericol siguranța rutieră. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât mii de șoferi circulau cu vehicule aflate în stare critică, cu risc iminent de accident.

Potrivit datelor oficiale, în 2025, echipele RAR, împreună cu Poliția Rutieră, au verificat în trafic aproape 100.000 de autovehicule. În cazul a aproximativ patru din zece mașini controlate au fost constatate probleme tehnice majore, iar aproape 5.000 se aflau într-o stare care putea provoca accidente în orice moment.

Mașini vechi, costuri mari și riscuri ridicate

Un tânăr șofer povestește că și-a cumpărat recent un autoturism fabricat în 2006. La scurt timp după înmatriculare, au apărut primele defecțiuni, iar în doar câteva luni a ajuns deja la peste zece vizite într-un service auto.

Cazul său nu este unul izolat. Specialiștii atrag atenția că multe dintre mașinile aflate în circulație sunt vechi, slab întreținute și reparate superficial, ceea ce crește riscul de avarii grave.

Sancțiuni și retragerea din circulație

Pentru abateri minore, șoferii pot primi amenzi sau avertismente. Însă, atunci când sunt descoperite defecțiuni serioase – la frâne, direcție, sistemul de iluminare sau emisii – autoritățile pot reține certificatul de înmatriculare, iar mașina este scoasă temporar din trafic.

Reprezentanții RAR subliniază că aceste controale nu au rol punitiv, ci preventiv, scopul principal fiind reducerea numărului de accidente cauzate de probleme tehnice.

Siguranța, responsabilitatea fiecărui șofer

Specialiștii recomandă proprietarilor de autovehicule să efectueze revizii periodice, să nu amâne reparațiile și să verifice constant starea tehnică a mașinii. „O defecțiune ignorată poate deveni, în trafic, o tragedie”, avertizează experții în siguranță rutieră.

În contextul datelor din 2025, autoritățile anunță că vor continua controalele intense și în perioada următoare, pentru a reduce numărul vehiculelor periculoase de pe drumurile publice.