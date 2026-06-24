Susținere totală în PSD pentru varianta Grindeanu premier: ce alte decizii au mai luat social-democrații - SURSE

Publicat 24 iun. 2026, 13:00 Actualizat 24 iun. 2026, 13:04 Sursă Realitatea.Net

Social-democrații au decis în unanimitate în cadrul ședinței Biroului Permanent Național organizat miercuri, în format online, ca președintele PSD Sorin Grindeanu să fie propunerea partidului pentru funcția de premier, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

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