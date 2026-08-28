Premieră pentru presa română: Ana Maria Păcuraru, acreditată la Congresul SUA pentru Realitatea Plus

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoarea emisiunii „Miza Zilei” de la Realitatea Plus, a primit acreditarea oficială a Executive Committee of the Congressional Radio-Television Galleries, structura care gestionează accesul presei radio-TV la Capitoliul SUA. Potrivit Realitatea Plus, acreditarea marchează o premieră pentru presa românească și permite accesul la briefinguri, audieri și evenimente desfășurate la Capitoliu.
Acreditare oficială pentru accesul presei la Capitoliul SUA
Realitatea Plus anunță că Ana Maria Păcuraru a primit acreditarea oficială din partea Executive Committee of the Congressional Radio-Television Galleries, organismul care gestionează accesul presei radio-TV la Capitoliul Statelor Unite.
Decizia a fost comunicată jurnalistei de conducerea Comitetului și reprezintă, potrivit postului de televiziune, un moment important pentru prezența presei românești în centrul vieții politice americane.
Realitatea Plus susține că, prin această acreditare, devine „singura sursă românească oficială de informație din Washington”.
Ce permite acreditarea
Acreditarea oferă acces jurnaliștilor la briefinguri, audieri și evenimente desfășurate la Capitoliu, în cadrul activității legislative americane.
Potrivit Realitatea Plus, accesul este acordat unui număr restrâns de jurnaliști internaționali, iar Ana Maria Păcuraru se alătură astfel unui grup select de corespondenți acreditați să relateze direct din centrul puterii legislative a Statelor Unite.
Pentru presa românească, acreditarea reprezintă o oportunitate de a urmări și transmite direct informații despre activitatea Congresului SUA și despre principalele evenimente politice desfășurate la Washington.
Parcurs profesional, construit la Washington
Acreditarea de la Capitoliu se adaugă altor recunoașteri profesionale obținute de Ana Maria Păcuraru în Statele Unite.
Jurnalista deține deja acreditarea U.S. State Department Foreign Press Center și este membră a White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA), precum și a Overseas Press Club of America.
Noua acreditare confirmă, practic, parcursul jurnalistei în zona presei internaționale acreditate la Washington și îi consolidează poziția în acoperirea activității instituțiilor americane.
Ana Maria Păcuraru este Senior Foreign Affairs Editor la Realitatea Plus și prezintă emisiunea „Miza Zilei”, fiind implicată în acoperirea subiectelor de politică externă și a evenimentelor politice de la Washington.