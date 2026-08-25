Întâlnire decisivă pe Legea salarizării la Palatul Cotroceni. Comisia Europeană cere menținerea CASS la pensii - SURSE

Întâlnire decisivă azi la Palatul Cotroceni pe noua lege a salarizării. Liderii partidelor au fost convocați de președinte pentru a vedea dacă se ajunge sau nu la un acord. Între timp, Comisia Europeană ar fi cerut menținerea CASS pentru pensii și anul viitor! Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, soluția se regăsește în răspunsul trimis Ministerului Muncii. Oficialii de la Comisie au recomandat ca în lege să existe un calendar clar pentru plata restanțelor datorate sectorului judiciar.
UPDATE
Întâlnirea pe Legea salarizării, mutată la ora 13.00
Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare privind Legea salarizării a fost mutată de la ora 11.00 la ora 13.00, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Negocieri pe noua lege a salarizării
Întâlnire decisivă azi la Palatul Cotroceni pe noua lege a salarizării. Liderii partidelor au fost convocați de președinte pentru a vedea dacă se ajunge sau nu la un acord. Între timp, Comisia Europeană ar fi cerut menținerea CASS pentru pensii și anul viitor! Potrivit unor surse, soluția se regăsește în răspunsul trimis Ministerului Muncii. Oficialii de la Comisie au recomandat ca în lege să existe un calendar clar pentru plata restanțelor datorate sectorului judiciar.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, a existat această discuție între oficialii de la Ministerul Muncii și oficialii de la Comisia Europeană privind o eventuală creștere de taxe sau o eventuală menținere a unor măsuri aflate în vigoare, pentru că, iată, avem pe surse acest răspuns dat de către Comisia Europeană lui Dragoș Pîslaru în momentul în care a primit acea formă la Bruxelles.
Poziția Comisiei Europene privind CASS
„Pentru a acoperi acest impact, o posibilă măsură ar putea fi extinderea contribuției de asigurări sociale de sănătate asupra pensiilor. Suntem deschiși să discutăm orice listă de măsuri potențiale pe care le considerați adecvate”, spune comisia.
CASS-ul pentru pensii ar trebui să rămână în vigoare doar până la final de an; vom vedea dacă se va menține sau nu și anul viitor.
Recomandări pentru Sănătate și Justiție
În acest răspuns, Comisia Europeană recomandă ca în această lege să existe un calendar clar pentru plata restanțelor datorate sectorului judiciar și, mai mult decât atât, susține Comisia Europeană că legea trebuie să cuprindă toate acele elemente extrem de importante semnalate de către cei din sistemul medical, cum ar fi acele grile distincte în funcție de fiecare unitate medicală.
Impactul financiar
Sunt în continuare controverse, pentru că, iată, avem doar 8 miliarde de lei asigurați pentru acest proiect; legea obținută pe surse are un impact de 12 miliarde de lei și vom vedea dacă se ajunge sau nu la o soluție, pentru că, iată, situația economică este destul de fragilă.