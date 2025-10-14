Salariul minim pe economie ar urma să crească de anul viitor, conform unei directive europene. Trei variante se află pe masa decidenților, dar patronatele cer înghețarea veniturilor, motivând situația dificilă din economie.

În același timp, există mari discuții și în privința facilității de 300 de lei scutiți de taxe. Angajații care câștigă chiar și câțiva lei peste pragul legal pierd această sumă, ceea ce a stârnit numeroase nemulțumiri.

Pe de altă parte, inflația a șters aproape complet majorările de anul trecut, iar puterea de cumpărare a românilor a rămas în scădere. „Cred că ar trebui să crească și sincer cred că ar trebui să fie un salariu minim la nivel de UE. Adică să avem cu toții măcar o mie de euro. Cred că ăsta ar trebui să fie nivelul salariului minim.”, spun oamenii.

Realitatea arată însă altfel. Sindicatele propun ca salariul minim să urce de la 4.050 de lei la 4.325 de lei brut. Patronatele cer blocarea creșterilor, iar până pe 20 octombrie trebuie luată o decizie clară. „Pe baza acestor indicatori s-a calculat conform formulei de calcul, valoarea salariului minim pe 2026 și a rezultat aceste cifre – 4.325 de lei. Legea zice că această valoare este între 47% și 52% din câștigul salarial mediu brut.”, a explicat Dumitru Costin, liderul BNS.

Românii resimt presiunea direct în buzunare. „O persoană, să zicem, până în 30 de ani care trebuie să plătească chirie, utilități, să și trăiască, să și mănânce, să poată să se și deplaseze dintr-un loc în altul…”, spun oamenii nemulțumiți de veniturile actuale.

Guvernul trebuie să decidă și dacă va menține facilitatea de 300 de lei scutiți de taxe. Dacă salariul minim ajunge la 4.325 de lei brut, venitul net ar fi 2.741 de lei. În varianta de 4.330 de lei brut, netul scade la 2.615 lei.

În tot acest timp, cifrele oficiale arată că salariul mediu brut pe economie a scăzut cu 200 de lei, ceea ce pune și mai multă presiune pe negocierile care urmează.