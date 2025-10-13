Activele totale ale fondurilor de pensii private din Rimânia erau de 177,1 miliarde de lei, la data de 30 iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 13,2% faţă de nivelul consemnat la sfârşitul lunii decembrie 2024, a informat, luni, 13 octombrie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au cumulat active de 170,8 miliarde lei, cu 19% mai mult decât în iunie 2024, iar fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la un volum al activelor de 6,26 miliarde lei, marcând o creştere cu 17,5% în intervalul menţionat.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, în ansamblu, activele sistemului de pensii private au reprezentat 9,9% din PIB la finalul primului semestru din 2025.

La aceeaşi dată, 9,3 milioane de români erau participanţi în cele 17 fonduri de pensii private, în creştere faţă de 9,12 milioane la finele anului 2024. Dintre aceştia, 8,38 milioane de persoane contribuiau la fondurile de pensii administrate privat, iar 913.000 de participanţi erau înscrişi în sistemul pensiilor facultative, comparativ cu 832.000 la 31 decembrie 2024.

Activele pensiilor private, 9,9% din PIB la sfârșitul primului semestru din 2025

Politica investiţională a fondurilor de pensii private continuă să fie orientată preponderent către piaţa financiară locală. La finalul lunii iunie, 71% din portofolii erau alocate în instrumente cu venit fix, în timp ce 24% reprezentau investiţii în acţiuni.

„Instrumentele financiare sunt evaluate prin metoda ‘marcării la piaţă’ (metodă de evaluare a activelor financiare prin care acestea sunt raportate la preţul lor real de pe piaţă în momentul respectiv, nu la preţul de cumpărare sau la o valoare contabilă istorică), ceea ce poate determina episoade de volatilitate pe termen scurt. Totuşi, caracterul de investiţie pe termen lung al fondurilor de pensii private a demonstrat, de-a lungul timpului, rezilienţă în faţa şocurilor de piaţă”, arată comunicatul.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.

ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, ce însumează peste 10 milioane de participanţi.