Anca Alexandrescu reacționează virulent după chemarea de urgență a mii de rezerviști la cele mai ample exercițiu și antrenamente de mobilizare. Pe lângă organizarea relativ haotică, realizatoare emisiunii Culisele Statului Paralel este îngrijorată de lipsa de transparență și de riscul escaladării militare. „Un ministru al Apărării, care nu a făcut o zi de armată, spune în fața NATO că România este pregătită, că trebuie să băgăm viteză? Să se urce el pe trotinetă și să plece, să bage viteză, nu poporul”.

„Cum este posibil ca un ministru al Apărării, care nu a făcut o zi de armată, să spună în fața NATO că România este pregătită, că trebuie să băgăm viteză și să facem și mai mult? Să se urce el pe trotinetă și să plece, să bage viteză, nu să bage poporul în viteză.

Pe mine mă înfioară, pe fond, că oamenii sunt mobilizați. Cum este posibil ca oameni de 60 și ceva de ani, operați, cu dublă operație de șold, care nu văd cu un ochi, să fie chemați la mobilizare? Trebuie să ne temem că o să înceapă să ne cheme și copiii?

Rezerviștii, chemați în unitățile militare de trotinetistul Moșteanu, ca să tragă cu arma. Oamenii, nevoiți să stea la coadă, de la primele ore ale dimineții – VIDEO

Ce se întâmplă, de ce nu comunică nimeni? Am făcut ieri solicitare la MApN să ni se explice de ce oamenii sunt căutați seara de polițiști, să li se dea înștiințare că a doua zi dimineață, la 7, sunt chemați la mobilizare. Ce înseamnă asta.

Populația trebuie să fie informată. Acești impostori care astăzi sunt în poziții înalte, atât la Ministerul Apărării, cât și în guvern, ar trebui să explice populației: de ce facem asta, de ce acum, de ce sunt chemați oameni care sunt bolnavi, de ce această panică, pentru ce ne pregătim, unde vor să ducă România?

Anca Alexandrescu: Să-i cheme la mobilizare pe Caramitru, pe Naumescu, pe Papahagi, pe Moșteanu, pe toți ăștia care doresc război.

Vor să o bage în război? Ce ordine au primit? Sunt obligați să facă acest lucru? Dacă nu, oamenii trebuie să-și apere drepturile și să iasă în stradă, să ceară acestor personaje care sunt vremelnic la putere să plece acasă! Să vină niște oameni responsabili care pot reprezenta România cu demnitate. Să stea în picioare, să nu asculte ordinele de la Bruxelles, de la Paris sau de la Washington, care cer să cumpărăm de miliarde de euro armament, în timp ce românii sărăcesc.

Și eu, ca mamă, am un băiat. Mă gândesc: oare ce se poate întâmpla? Dacă acum îi iau pe cei de 60 de ani, mâine-poimâine îi iau și pe cei de 17-18 ani, cum se întâmplă în Ucraina. Vrem să știm pentru ce ne pregătim, de ce această grabă, de ce această lege privind pregătirea populației pentru război?

Să-i cheme la mobilizare pe Caramitru, pe Naumescu, pe Papahagi, pe Moșteanu, pe toți ăștia care doresc război.