Percheziții DNA la o companie subordonată Primăriei Constanța

Publicat 20 oct. 2026, 13:01 Sursă stiripesurse

DNA a efectuat percheziții la SC Confort Urban, firmă în subordinea Consiliului Local Constanța, acțiune care ar avea legătură cu dosarul procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitii dna