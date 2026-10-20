Percheziții DNA la o companie subordonată Primăriei Constanța

DNA a efectuat percheziții la SC Confort Urban, firmă în subordinea Consiliului Local Constanța, acțiune care ar avea legătură cu dosarul procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat marți, 20 octombrie, percheziții la sediul SC Confort Urban din municipiul Constanța. Societatea se află în subordinea Consiliului Local Constanța și are ca principal obiect de activitate lucrările de construcție a drumurilor și autostrăzilor.
Potrivit unor surse judiciare citate de stiripesurse, verificările ar fi legate de dosarul în care sunt cercetați procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul Curții de Apel Constanța. DNA nu a transmis un punct de vedere oficial privind această acțiune.
Legătura cu UCG Construcții Ecologice
Sursele judiciare indică o conexiune între percheziții și firma UCG Construcții Ecologice SRL. Această societate este controlată, în proporții egale, de Constantin Uda și Monica Ștefan, soția procurorului Gigi Valentin Ștefan.
În ultimii ani, SC Confort Urban ar fi atribuit mai multe contracte către UCG Construcții Ecologice. Conform anchetatorilor, Teodor Niță i-ar fi determinat pe reprezentanții Confort Urban să încheie un contract cu UCG pentru achiziția de pământ vegetal și depozitarea deșeurilor, estimat la aproximativ un milion de euro anual.
Contextul dosarului
În luna august 2026, administratorul UCG Construcții Ecologice a fost reținut de procurorii Parchetului General. În timpul anchetei, investigatorii au descoperit într-o zonă din apropierea sediului societății deșeuri îngropate la adâncimi de până la opt metri, printre care materiale plastice și textile, beton, cărămizi și cartoane.