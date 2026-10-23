Întreruperi programate ale curentului electric în Constanța și județ până pe 30 octombrie

Publicat 23 oct. 2026, 08:02 Sursă Ziua de Constanța

Rețele Electrice România va efectua lucrări de mentenanță și modernizare care vor duce la întreruperea programată a curentului electric în municipiul Constanța și în mai multe localități din județ, între vineri, 23 octombrie, și vineri, 30 octombrie 2026.

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