Întreruperi programate ale curentului electric în Constanța și județ până pe 30 octombrie
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Rețele Electrice România va efectua lucrări de mentenanță și modernizare care vor duce la întreruperea programată a curentului electric în municipiul Constanța și în mai multe localități din județ, între vineri, 23 octombrie, și vineri, 30 octombrie 2026.
Reprezentanții Rețele Electrice România au precizat că aceste opriri sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de mentenanță sau modernizare ale rețelei. Compania a menționat că a redus pe cât posibil numărul întreruperilor pentru a minimiza disconfortul clienților și că sunt luate toate măsurile de siguranță pentru protejarea consumatorilor și a personalului.
Vineri, 23 octombrie 2026, între orele 08:00 și 16:00, întreruperea se va face simțită în cartierul Tabacarie din Constanța, pe bulevardul Mamaia (numerele 190-218) și pe tronsonul delimitat de străzile Ciprian Porumbescu și Onesti. Zonele afectate includ și Serviciul de Probațiune Constanța, Farmacia Help Net, agenția AltWeb, Frizeriile Barbershop by Niki și Barber School, salonul atelier 214 Hair&Beauty, clinica de chirurgie plastică Diantus Estet, hotelul GMG, clinica medicală Regina Maria-Policlinica Delfinariu, magazinul Velvet, birourile Nemo Shipping și Profimo brokeraj.
În aceeași zi, între orele 09:00 și 14:00, nu va fi curent electric în zona extravilană, sola 62, cu strada Frasinului. Între orele 09:00 și 17:00, se vor face întreruperi totale la Miorița și la Dunărea, aceasta din urmă afectând și ferma Zavalu.
Luni, 26 octombrie 2026, între orele 08:30 și 16:30, Agigea va rămâne fără curent pe numeroase străzi, printre care Canalului, Pescarului, Dropiei, Albatrosului, Randunelelor, Egretei, Soimului, Pajurei, Vulturului, Condorului, Tiberiu Brediceanu, Ciocarliei, Podului, Dulgherilor, Pescarilor, Vanatorilor, Dinu Cocea (cartier nou), Fermierilor, Petru Rares, Ion Corvin, Zmeurei, Avram Iancu, Brancoveanu, Petru Musat, Vlad Tepes, Bogdan Voda și Dimitrie Cantemir. Zona afectată include și strada George Calboreanu, Elvira Godeanu, Emil Bota, Cartier Nou (parțial), Dezmembrări, Fosta Fabrică de țiglă, Gealan, SC ALA Ion Borcea și Peco.
Între orele 09:00 și 17:00 ale aceleiași zile, se vor face întreruperi totale la Capidava. La Tariverde, întreruperea va fi parțială pe străzile Tudor Vladimirescu, Progresului, Crângași și 1 Mai.
Marți, 27 octombrie 2026, între orele 07:30 și 15:30, Mihai Viteazu va fi afectat pe străzile Sudului, Răsăritului, Apei, Păcii, Dacia, Decebal, Năvodari, Florilor, Principală, Izvorului, Muzicii, Căminului, Dealului, Berzei și Remus Opreanu. Între orele 08:30 și 16:30, Eforie Nord va avea întrerupere pe străzile A. I. Cuza, Teiului, Paltinului, Griviței, Armand Călinescu, Rândunelelor, 1 Mai (parțial) și la hotelul + restaurantul Grand.
Între orele 09:00 și 17:00, se vor face întreruperi totale la Răzoarele. La Mihail Kogălniceanu, întreruperea va fi parțială pe străzile Libertății, Călugăreni, Mircea cel Bătrân, Primă și Speranței.
Miercuri, 28 octombrie 2026, între orele 08:30 și 16:30, Eforie Nord va fi afectat parțial pe strada Mării. Între orele 09:00 și 17:00, se vor face întreruperi totale la Vârtop și Răzoarele, precum și o întrerupere totală la Runcu. La Mihail Kogălniceanu, întreruperea rămâne parțială pe aceleași străzi ca marți.
Joi, 29 octombrie 2026, între orele 09:00 și 17:00, la Mihail Kogălniceanu se menține întreruperea parțială. La Viișoara, zonele afectate includ străzile Crângului, Tufanelelor, Gladiolei, Grădinilor, Aluniș, Spicului, Pelinului și Ghiocei, precum și ferma Albu, SC Nostalgic SRL și SC RAJA - PUTURI APĂ.
În aceeași zi, Poarta Albă va avea o întrerupere totală în zona de Nord. Zonele afectate includ străzile Primăverii, Grădinilor, Toamnei, Aleea Paltinului și Aleea Brazilor, benzinăriile ZYX OIL., Liceul Agricol Poarta Albă, Rompetrol Rafinare, SC Conpet SA (stația de țiței Poarta Albă), RAJA Epurație 1 și Epurație 2 Poarta Albă, Instant Ice (fabrica de gheață), ANIF SP Baza și SP AUX, CNACN Front așteptare, Penitenciarul Poarta Albă (Penitenciar + Spital), SC Smag Grup SRL și CN CFR Gara Dorobanțu.
Dulgheru va avea o întrerupere parțială pe străzile Gheorghe Doja, 6 Martie, Nicolae Bălcescu, Principală, DJ225, Ion Creangă, Eternității și Enachiță Văcărescu, precum și în incinta CAP. Se vor face întreruperi totale la Tărgușor și Mireasa. La Nisipari, întreruperea va fi totală, inclusiv în zona Ferma Porcine.
Vineri, 30 octombrie 2026, între orele 09:00 și 17:00, Viișoara va fi afectată din nou pe aceleași străzi și pentru aceiași agenți economici. Se vor face întreruperi totale la Șiriu, Năvodari (cu zona ARA, depozit lemne), Casian, Gura Dobrogei și Cloșca.
Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul www.reteleelectrice.ro, în secțiunea „Întreruperi programate”.
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