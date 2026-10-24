Vaccinarea ovinelor și caprinelor începe duminică în Constanța și Tulcea

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că campania de imunizare de urgență a ovinelor și caprinelor va începe duminică, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea.
Demararea acțiunii are loc cu o zi mai devreme decât era inițial programat. Decizia a fost luată după ce ultimele tranșe de vaccin din stocurile strategice ale Uniunii Europene au ajuns în România, conform anunțului făcut sâmbătă de ANSVSA.
Reprezentanții instituției au precizat că parcursul logistic rapid a fost realizat cu sprijinul Guvernului, care a aprobat preluarea dozelor într-o ședință specială. Deși transportul final era stabilit inițial pentru duminică, sosirea anticipată a vaccinurilor a determinat începerea imediată a campaniei.
Președintele ANSVSA va supraveghea duminică debutul vaccinării în județul Constanța, alături de o echipă de specialiști ai Autorității. Ulterior, acesta se va deplasa în județul Tulcea pentru coordonarea măsurilor logistice și medicale.
ANSVSA a precizat că restricțiile temporare privind circulația ovinelor și caprinelor pe întreg teritoriul României rămân în vigoare, în paralel cu începerea vaccinării, pentru a preveni extinderea bolilor.
Contextul european al campaniei
Comisia Europeană a anunțat pe 20 octombrie că România va primi 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine (SPGP) și a pestei micilor rumegătoare (PPR). Acestea provin din activarea băncilor de vaccinuri ale Uniunii Europene, în urma evaluării planurilor de vaccinare transmise de autoritățile române.
Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, lotul este compus din 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și 300.000 de doze împotriva pestei micilor rumegătoare.
Oficialii europeni au subliniat că stocurile sunt destinate asigurării cantităților necesare pentru începerea campaniei de urgență, nu pentru susținerea întregii acțiuni.
Pe 18 iunie, Comisia Europeană a decis prelungirea până la 31 decembrie 2026 a interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țări terțe. Decizia a fost luată în contextul apariției unor focare de variolă ovină și de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș, oficialii evaluând un risc ridicat de răspândire a ambelor boli.