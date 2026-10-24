Vaccinarea ovinelor și caprinelor începe duminică în Constanța și Tulcea

Publicat 24 oct. 2026, 17:01 Sursă agerpres

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că campania de imunizare de urgență a ovinelor și caprinelor va începe duminică, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea.

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