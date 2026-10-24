Constanța: Compartiment de Urgență propus la Spitalul de Boli Infecțioase, cu personal medical suplimentar

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:33

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța ar putea primi noi posturi pentru medici și asistenți și un Compartiment de Urgență, prin modificări la organigramă și la statul de funcții. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut de Consiliul Local Constanța în ședința ordinară de joi, 29 octombrie 2026, de la ora 13:00.

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