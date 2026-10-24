Constanța: Compartiment de Urgență propus la Spitalul de Boli Infecțioase, cu personal medical suplimentar

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța ar putea primi noi posturi pentru medici și asistenți și un Compartiment de Urgență, prin modificări la organigramă și la statul de funcții. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut de Consiliul Local Constanța în ședința ordinară de joi, 29 octombrie 2026, de la ora 13:00.
Pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre nr. 327/2026, privind modificarea HCL nr. 15/2025 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit documentației care însoțește proiectul, modificările sunt necesare pentru adaptarea personalului la cerințele de funcționare ale structurilor medicale, asigurarea continuității actului medical și respectarea normativelor de personal aplicabile.
Una dintre principalele modificări propuse este înființarea unui post de medic primar în specialitatea boli infecțioase, în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe de Specialitate (CPU-S). Postul este prevăzut la poziția 219 din statul de funcții. Măsura vine în contextul în care Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța a obținut autorizarea Ministerului Sănătății pentru funcționarea acestui compartiment. Prin urmare, structura de personal trebuie adaptată cerințelor legale și operaționale specifice activității desfășurate aici.
Tot pentru CPU-S, proiectul prevede transformarea unui post vacant de asistent medical cu studii postliceale într-un post de asistent medical principal cu studii postliceale. Modificarea este prevăzută la poziția 244 din statul de funcții.