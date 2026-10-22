România ar putea trece printr-o criză a motorinei, avertizează un economist

Publicat 22 oct. 2026, 12:40 Sursă capital

Economistul Adrian Negrescu avertizează că România se confruntă cu un risc real de întrerupere a aprovizionării cu motorină în această iarnă, ca urmare a crizei internaționale a carburanților și a competiției dintre state pentru volumele disponibile.

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