România a depășit pragul de 500.000 de locuri de cazare

Publicat 23 oct. 2026, 10:20 Sursă Realitatea Financiara

România depășește pragul de 500.000 de locuri de cazare, în timp ce apartamentele și camerele închiriate în regim turistic câștigă teren.

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