Electrificarea căii ferate Constanța–Mangalia va fi relansată anul viitor

Publicat 22 oct. 2026, 08:45 Sursă Ziua de Constanța

Procedura de achiziție pentru electrificarea căii ferate Constanța–Mangalia va fi relansată în prima jumătate a anului 2027, exclusiv pentru lucrările de electrificare. Modernizarea infrastructurii și dublarea liniei au fost scoase din proiectul actual.

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