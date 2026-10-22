Electrificarea căii ferate Constanța–Mangalia va fi relansată anul viitor

Procedura de achiziție pentru electrificarea căii ferate Constanța–Mangalia va fi relansată în prima jumătate a anului 2027, exclusiv pentru lucrările de electrificare. Modernizarea infrastructurii și dublarea liniei au fost scoase din proiectul actual.
Conform informațiilor publicate de Club Feroviar, documentația tehnică va fi refăcută după ce licitația inițială a fost anulată. Finanțarea europeană disponibilă în acest moment acoperă doar electrificarea traseului.
Valoarea totală estimată a noului proiect este de 47,611 milioane de euro. Din această sumă, 34,79 milioane de euro provin din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene, conform datelor prezentate la Zilele Feroviare 2026.
Licitația anterioară a fost anulată
În aprilie 2024, CFR SA lansase o licitație pentru modernizarea și electrificarea căii ferate Constanța–Mangalia, cu o valoare estimată între 265 și 312 milioane de euro. Proiectul inițial includea electrificarea întregului traseu, modernizarea infrastructurii, dublarea unor porțiuni, instalații de centralizare electronică și sistemul ERTMS Nivel 2.
Deși au fost depuse două oferte, procedura a fost anulată în decembrie 2025. Motivul invocat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost depășirea valorii estimate a contractului de către ofertanți, CFR SA neavând fonduri suplimentare pentru acoperirea diferenței.
Impactul asupra circulației trenurilor
Calea ferată Constanța–Mangalia are o lungime de aproximativ 42,9 kilometri. În prezent, majoritatea traseului nu este electrificată, iar trenurile care sosesc dinspre București necesită schimbarea locomotivei în gara Constanța pentru a continua spre Mangalia.
Electrificarea va elimina această operațiune, care durează cel puțin 15 minute. De asemenea, se vor putea alimenta corespunzător instalațiile de climatizare din vagoane pe întregul traseu, aspect limitat în prezent de capacitățile locomotivelor diesel-electrice.
Viteza maximă de circulație va rămâne neschimbată la 80 km/h pentru trenurile de călători și 60 km/h pentru cele de marfă. Timpii de așteptare în stații pentru încrucișarea trenurilor vor fi menținuți, modernizarea și dublarea liniei fiind planificate într-o etapă ulterioară, în funcție de finanțarea disponibilă.