Evenimentul dedicat primăverii Târgul de Mărțișor „Drag de tradiții”,va fi deschis pe aleea pietonală de pe strada Ștefan cel Mare,până pe 2 martie, între orele 12:00 și 20:00. Părinții sunt invitați să cumpere mărțișoare iar cei mici pot participa gratuit la atelierele susținute de voluntari de la Organizația Națională Cercetașii României – Grup candidat Dacia Pontica pentru a confecționa felicitări, brelocuri din noduri cercetășești, figurine, brățări împletite și flori de primăvară realizate din diverse materiale.

Cea de-a XVII-a ediție a Târgului de Mărțișoare reunește peste 30 de participanți, pe platoul din fața Muzeului de Artă Populară Constanța Până pe 1 martie, puteți achiziționa mici obiecte vestitoare ale primăverii, realizate din materiale textile, scoici, lemn, lut, piele, pietre, hârtie, rășină, flori uscate, mărgele și sticlă.

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” Doamnele și domnișoarele sunt invitate duminică, 1 martie, de la ora 18:00, la „Concertul Extraordinar de Mărțișor”, susținut de tinerii artiști Ioana Popescu și Alexander Maria Wagner, În program sunt cuprinse lucrările: Béla Bartók – Dansuri Românești, Leoš Janáček – Sonata pentru vioară și pian, Jules Massenet – Meditația Thaïs, Alexander Maria Wagner -„Patru piese pentru soț și soție”, Alexander M. Wagner, Lukas Metzenbauer – Un francez în Transilvania din Opereta „Café Ringelspiel“, George Enescu – Sonata pentru vioară și pian – „Torso”. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Totodată, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” va găzdui în luna martie expoziția „Primăvara Artelor”. Vernisajul prezintă lucrări de pictură, fotografie și design vestimentar ale claselor coordonate de profesorii: Lucia Niculescu, Iulia Pană și Florentin Sîrbu. Intrarea este liberă.

Teatrul de Stat Constanța

Cea de-a treia premieră a acestei stagiuni, „Jocuri în curtea din spate”, spectacolul regizat de Diana Mititelu, după piesa autoarei israeliene Edna Mazya va fi prezentat publicului în acest weekend. Avanpremiera și cele două premiere sunt programate vineri, 28 februarie, sâmbătă, 29 februarie și duminică, 1 martie, de la ora 19:00.„Jocuri în curtea din spate” este un spectacol despre cruzime, o radiografie a psihicului adolescentin, o poveste despre patru băieți și o fată care trăiesc ultima lor zi de libertate, de copilărie, de nevinovăție. Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. Piesa transpune o poveste adevărată, a procesului agresorilor în cazul unui viol asupra unei adolescente de 14 ani, care a avut loc într-o comunitate rurală din nordul Israelului.

Scenografia îi aparține lui Răzvan Bordoș iar traducerea este semnată de Ada-Maria Ichim. Lighting-design: Cristian Niculescu&Alexandru Bibere

Distribuția reunește cei mai tineri actori ai Teatrului de Stat Constanța, noi angajați și colaboratori: Cristiana Luca/ Ecaterina Lupu, Andrei Bibire, Theodor Șoptelea, Cătălin Bucur, Ștefan Mihai.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

Duminică, 1 martie, de la ora 19:00, este prezentat publicului „2 GENTS în concert”. Proiectul muzical fondat artiștii români Ciprian Rogojan(instrumente de percuție, membru fondator al trupei Sistem) și Doru Todoruț(voce, membru fondator al trupei Deepcentral) aduce pe scena instituției de cultură soliști de înaltă ținută: Smaranda Drăghici, Doru Iftene și Răzvan Săraru. Spectacolul se va desfășura sub bagheta dirijorului Ionuț Pascu. La succesul evenimentului își vor aduce contribuția orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, pregătit de maestrul Adrian Stanache.

Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța

Câștigătoarea concursului Vocea României, Julie Mayaya, îmbracă rolul legendarei Tina Turner într-un show care va avea loc duminică, 01 martie, de la ora 19:00. „Proud Mary”, „Simply the best”, „What`s love got to do with it”, „Private dancer”, „Steamy windows” sunt doar câteva dintre piesele care încă se aud pe radiourile din toata lumea și pe care aveți ocazia sa le ascultați live. Spectacolul „Proud Mary”, unic în România, promite o atmosferă deosebită prin show-ul de lumini, efectele speciale, dansatori și energie.

Sala Sporturilor din Constanța va găzdui sâmbătă, 29 februarie, de la ora 15:30, meciul dintre HC Dobrogea Sud Constanța și CSM București, în cadrul etapei a XX-a a Ligii Naționale de handbal masculin.