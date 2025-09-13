Astăzi, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată, în cea mai mare parte a teritoriului. Temporar cerul va avea înnorări și vor fi averse și descărcări electrice, local la munte și izolat în rest.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului (viteze mai mari noaptea, când la rafală se vor depăși 55…60 km/h) și izolat și la viteze mai mici și în celelalte regiuni.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul Banatului.

Va fi ceață, local dimineața și izolat noaptea.

În București, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat ziua (viteze de până la 30…35 km/h) și slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 12…14 grade.

