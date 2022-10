Acord între România și Azerbaidjan pentru un hub de gaz lichefiat la Marea Neagră. Ministrul Energiei a spus că în proiectul care se va dezvolta între compania azeră Socar și compania românească Romgaz, România va deveni un nod important, un hub energetic atât de energie electrică cât și de gaze naturale.

”Împreună cu prim-ministrul României Nicolae Ciucă am avut astăzi o întâlnire de lucru cu Mikayil Jabbarov, ministrul Economiei, şi Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan. De asemenea, după discuţii a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului între compania azeră SOCAR şi Romgaz. Astăzi am pus bazele unui nou coridor de transport în energie între Marea Caspică şi Marea Neagră”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Virgil Popescu.

PriM Memorandumul semnat miercuri, cele două companii oficializează intenţia lor de a explora oportunităţile de dezvoltare în comun a unui proiect de gaze naturale lichefiate la Marea Neagră.

„În această după-amiază a avut loc o întâlnire între reprezentanţii Ministerului Energiei din Azerbaidjan şi Ministerul Energiei din România, a celor două companii naţionale, SOCAR din Azerbaidjan şi Romgaz din România, care vor fi implicate direct în acest proiect, un proiect pe care-l aşteptăm cu foarte mare interes, pentru că este un proiect nou, atât pentru noi, cât şi pentru Azerbaidjan. Făceam menţiunea că la întâlnirea anterioară pe care am avut-o la 1 octombrie la Sofia, cu preşedintele Azerbaidjanului, domnul Aliyev, am discutat despre posibilitatea demarării unui astfel de proiect. Iată că, la nici trei săptămâni, are loc demararea procesului prin care acest proiect să poată înceapă să fie implementat”, a afirmat Nicolae Ciucă, miercuri, la semnarea unui memorandum între compania azeră SOCAR şi ROMGAZ privind realizarea unei investiţii comune într-o facilitate de gaz natural lichefiat la Marea Neagră.

Sursa: Realitatea de Constanta