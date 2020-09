Viitorul s-a impus categoric în fața celor de la Astra Giurgiu, scor 4-1, în etapa 5 a Ligii 1. Ruben de la Barrera obține astfel prima sa victorie pe banca constănțenilor.

Gabriel Iancu a deschis scorul în minutul 13, cu un șut la vinclu de la 14m, după o pasă a lui Mățan. Peste șapte minute constănțenii și-au majorat diferența, Luckassen, din 7m, a marcat pentru 2-0. Viitorul a continuat să domine, să-și impună ritmul, iar până la pauză a mai înscris o dată prin Mățan. Gabi Iancu a reușit dubla în minutul 59, iar scorul final a fost stabilit de Alibec, din penalty, în min.63, scor 4-1.

”Am marcat încă din prima repriză, multe goluri. Am văzut ce încercăm să jucăm, în sfârșit. Rezultatul e consecința jocului. Fotbalul e ce e. În repriza a doua, Astra a jucat mai bine, a presat mai mult. Dar am avut ocazii, însă nu am reușit decât un gol.

Romario Benzar? E în formă, pregătit, o să-l vedem curând. Nu are nevoie de mult timp să se adapteze, așa că probabil săptămâna viitoare va intra. Nu l-am auzit pe Gică Hagi strigând în tribune. Eu stau pe bancă, fac ce am de făcut. Suntem fericiți că am învins azi, a fost ceva tensiune pe bancă. Trebuie să jucăm la fel cu CFR Cluj. Trebuie să jucăm la fel, de fapt, și peste o lună. Au fost emoții azi, că nu aveam încă nicio victorie. În anumite momente ale jocului, și azi a fost dificil pentru noi,” a declarat Ruben de la Barrera.

În etapa următoare, Viitorul va întalni CFR Cluj, duminică, 4 octombrie, pe teren propriu, de la ora 21.30.

Sursa: Realitatea de Constanta