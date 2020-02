Viitorul a ratat, în premieră, calificarea în play-off, după ce nu a reușit să se impună acasă în fața celor de la Academica Clinceni, scor 0-0.

Echipa lui Gheorghe Hagi a ratat prima șansă abia în minutul 59, când mingea căzut în fața lui Chițu, care însă n-a avut nicio reacție cu toată poarta în față. Rivaldinho și și Chițu au mai ratat apoi două șanse în aceeași fază. Partida a fost dominată de Viitorul, dar tabela a rămas nemodificată până la final.

”Asta este, nu azi s-a pierdut calificarea în play-off. Au fost mai multe meciuri în toamnă, în care nu am ajucat așa cum trebuie. Am făcut anumite greșeli, am jucat destul de bine, am avut ocazii, dar a existat precipitare și asta e….În continuare trebuie să muncim, să arătăm cât de buni suntem și să fim entuziaști. Lucrul cel mai important este că nu am intrat în play-off. Este o chestie nouă pentru noi”, a declarat Gheorghe Hagi.

Foto: Sport Pictures