Viitorul a încheiat la egalitate, scor 0-0, primul meci din play-out, disputat sâmbătă, pe teren propriu, cu FC Voluntari.

Meciul a fost unul echilibrat, posesia fiind de 50%-50%. De asemenea, cele două echipe au fost la egalitate și când vine vorba de ocazii. Elevii lui Hagi au avut 12 ocazii de gol, dintre care 7 au fost șuturi pe spațiul porții, iar ilfovenii și-au creat 13 ocazii, șase pe spațiul porții.

„Am suferit şi în joc, nu ştiu de ce. Nu am reuşit să ne împunem, nu am simţit jocul, nu am dictat ritmul, e un rezultat de egalitate, e un punct, dar noi voiam victoria. Astăzi nu am jucat fotbalul nostru, mult sacrificiu, puţină calitate. Mai avem multe meciuri de jucat, la sfârşit tragem concluzia. Am avut şi o perioadă foarte bună, trebuie să revenim la ale noastre, să fim mai modeşti, să muncim mai bine. Jucătorii meritau să câştige, dar ăsta e fotbalul. Fotbalul aduce bucurie, aduce necaz. Ei trebuie să ţină capul sus, pentru că au jucat la un nivel mare”, a declarat Gheorghe Hagi despre remiza cu FC Voluntari.

În etapa următoare, a 2-a din play-out, FC Viitorul va evolua în deplasare, sâmbătă, 7 martie, de la ora 14.30, cu Academica Clinceni.