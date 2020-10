Deputatul USR Stelian Ion, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă,că reprezentanţii Alianţei USR-PLUS au avut prima întâlnire cu PNL pentru a forma o majoritate în Consiliul Local Municipal Constanţa.

„Le comunic constănţenilor că am avut deja prima întâlnire cu Partidul Naţional Liberal, pentru a discuta chestiunile concrete, astfel încât să ajungem în Constanţa la o majoritate puternică în Consiliul Local, să facem proiectele noastre – proiectul USR PLUS intitulat \”Constanţa renaşte\” şi proiectul PNL, să le facem realizabile. Am descoperit în urma discuţiilor foarte multe puncte comune, vom discuta şi am discutat deja şi de chestiunile divergente, le vom elimina pe acelea, păstrăm ceea ce avem în comun şi unii şi alţii şi avem, repet, multe puncte comune. Luăm ce e mai bun din fiecare program şi venim în faţa constănţenilor cu nişte proiecte, cu o atitudine pozitivă, cu o echipă foarte bună”,

Stelian Ion a afirmat că a cerut realizarea unui audit în Primăria Constanţa, care au fost acceptate de către PNL

“Am solicitat de la bun început să se facă un audit în Primăria Constanţa. Este esenţial să facem o evaluare organizaţională, o evaluare a departamentelor, o evaluare a activităţii acestei primării pentru că ea a fost ineficientă. Are departamente supradimensionate, conduse prost ani de zile. Dacă nu facem lucrul ăsta, e clar că vom avea un eşec. În urma discuţiilor şi în urma solicitărilor noastre s-a răspuns pozitiv. Am lămurit anumite aspecte care erau neclare şi vom face un astfel de audit în Constanţa astfel încât, după ce ni se vor prezenta rezultatele, să putem face o propunere concretă de reorganizare a Primăriei pe toate departamentele”

Alegerile pentru Primăria Constanţa au fost câştigate de liberalul Vergil Chiţac, pe locul secund clasându-se reprezentantul Alianţei USR-PLUS, Stelian Ion, urmatat de social-democratul Decebal Făgădău.

Sursa: Realitatea de Constanta