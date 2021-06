Sportiva a resimțit dureri după accidentarea de la Roma, când a suferit o ruptură musculară la gamba stângă

Halep se va concentra pe recuperarea fizică și speră să își revină pentru turneul de la Wimbledon, pentru a-și apăra titlul câștigat acum doi ani în fața Serenei Williams.

„Salutări! Sunt aici în Bad Homburg, un loc minunat, dar din păcate trebuie să anunț că nu voi participa la turneu, pentru că gamba mea nu e pregătită de competiție. Îmi pare rău pentru acest lucru, sunt tristă, pentru că mă aflu într-un loc superb. Doresc să le mulțumesc tuturor celor de aici, condițiile sunt excelente și m-am bucurat de timpul petrecut aici. Voi continua să mă antrenez aici pentru că vreau să fiu aptă pentru Wimbledon. Dar, pentru moment, a trebuit să am grijă de corpul meu și să văd cum decurge recuperarea,” a transmis Simona Halep

🌱

Hopefully I’ll be back here in the future to play @badhomburgopen 🙏 pic.twitter.com/PeKYpISn3d

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 19, 2021